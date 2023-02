Rosa Chemical stuzzica Al Bano su Rai1: “Ti mando un bacio in bocca”/ Lui gela: “Ho altri gusti!”

Rosa Chemical saluta Al Bano sa Oggi è un altro giorno con un “bacio in bocca”, lui lo gela…

Momento di imbarazzo a Oggi è un altro giorno durante la puntata del 10 febbraio 2023. Serena Bortone, in onda dal Casinò di Sanremo durante la settimana del festival, si collega all’esterno dell’Ariston dove il suo inviato intervista Rosa Chemical e Rose Villain, che questa sera duetterà con lui. I saluti di quest’ultima vanno subito a Iva Zanicchi, ospite della Bortone, ma non ad Al Bano Carrisi, lì al loro fianco.

Al Bano: "L'infarto? Causato da troppa vitalità"/ Zanicchi punge: "I problemi di cuore ce li ha per le donne"

La Bortone fa notare la gaffe: “Manifestate il mostro rispetto sia ad Iva che ad Al bano”, li invita ed è allora Rosa Chemical a salutare entrambi ma nel suo modo un po’ piccante e provocatorio.

Al Bano ‘rifiuta’ il bacio di Rosa Chemical, lui replica: “Peccato perché…”

“Mando un bacio in bocca a Iva Zanicchi e Al Bano insieme!” è il saluto provocatorio di Rosa Chemical. Iva sorride e lo accetta con simpatia, Al Bano rimane in silenzio, non avendo sentito la frase che gli viene poi ripetuta dalla Zanicchi. “Ha detto che vuole baciarti in bocca!” gli ripete Iva, al che Al bano gela e replica: “Rosa, ho altri gusti!” Chemical non si scompone ma replica serio: “Peccato, perché in amore è bello tutto, comunque rispetto i gusti del signore.”

SANREMO 2023/ Il vero Festival ce lo ricordano Morandi, Al Bano e Ranieri

LEGGI ANCHE:

Al Bano Carrisi, flessioni sul palco di Sanremo 2023/ "Devo tutto al Festival"

© RIPRODUZIONE RISERVATA