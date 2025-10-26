Rosa Chemical si racconta a Ballando con le stelle 2025, svelando perché si è tatuato la faccia e qual è stata la reazione della madre

Non solo ballo per Rosa Chemical a Ballando con le stelle 2025: il cantante si è raccontato alle telecamere dello show di Milly Carlucci, svelando qualcosa di molto personale. Chemical ha infatti parlato dei suoi inizi, di come ha deciso di mollare tutto per puntare soltanto sull’arte.

“Rosa Chemical nasce ai miei 18 anni, quando mollo gli studi per dedicarmi del tutto all’arte, anche se non ero appoggiato dalla mia famiglia.”, ha esordito il cantante a Ballando. E ha aggiunto: “Non è quello che una madre vorrebbe vedere da un figlio, anche perché il futuro era totalmente incerto. Non è mai dipeso dai soldi il voler fare l’artista, l’ho fatta per la necessità che ho di esprimermi”.

Rosa Chemical spiega perché si è tatuato la faccia e la reazione della madre: il racconto a Ballando con le stelle 2025

Il cantante ha inoltre raccontato il motivo per il quale ha deciso di tatuarsi la faccia: “L’ ho pensato: ‘Io mi devo tatuare la faccia perché o la va o la spacca’, perché con due tatuaggi in faccia non puoi tornare indietro e fare poi altri lavori.” La reazione dei genitori non è stata però delle migliori, come lui stesso ha raccontato: “Mia madre non mi ha parlato per due settimane quando mi ha visto, mi ha detto ‘non sei più mio figlio'”.

