Rosa Chemical ha lasciato il posto a Manuel nel corso della sesta puntata di Ballando con le stelle 2025. Il cantante si è spogliato dei suoi tatuaggi, magistralmente coperti come se non fossero mai esistiti, per mostrarsi così com’era prima di diventare quel personaggio spregiudicato ed eccentrico che tutti conosciamo.
Prima di esibirsi in una rumba, Rosa Chemical ha raccontato un pezzetto della sua infanzia, citando il rapporto con i suoi genitori: “Da bambino ero molto introverso, passavo molto tempo da solo, a disegnare, a scrivere, a fare musica, l’arte era il mio posto sicuro.” E ha aggiunto: “Quando ho 4 anni i miei genitori si separano e io vivo molto tempo con mia mamma, mi sono reso conto che la mia figura era una invece che due. Ho vissuto circondato da mia mamma, da mia nonna e dall’arte, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto.”
È andata dunque in scena la performance che è culminata con un bacio appassionato alla sua ballerina Erica Martinelli, che ha alimentato ancor di più le voci secondo le quali i due starebbero insieme. Ai vari complimenti della giuria si è però alternata la voce fuori dal coro di Selvaggia Lucarelli, che ha invece criticato il cantante: “Ho trovato tutto un po’ stucchevole, coraggioso però un po’ costruito alla Federico Moccia. Un po’ banale, carino ma arrivati a questo punto devi fare un salto, altrimenti rimani in quella terra di mezzo in cui non sei né il peggiore, né il migliore.” gli ha detto. A spiazzare è stata però la replica di Rosa: “Io non vengo qui per soddisfare le vostre esigenze, non sono quello. Io so quello che sto facendo ma conosco i miei limiti.” Una risposta che ha scatenato gli applausi del pubblico.