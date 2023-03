Rosa, chi è? Il cantante mascherato 2023/ E’ Valeria Fabrizi? C’è anche idea Chemical

Chi è Rosa de Il Cantante Mascherato 2023? Maschera difficile da scoprire ma…

Chi è Rosa de Il Cantante Mascherato 2023? E’ la domanda che attanaglia il pubblico di Milly Carlucci, ma anche gli investigatori dello show, che dopo la prima puntata hanno ancora le idee confuse. Chissà se nel corso del secondo appuntamento, previsto per questa sera 25 marzo, alcuni nodi verranno sciolti sull’identità di questo romantico personaggio. Alla vigilia della messa in onda, le attenzioni del pubblico erano rivolte in particolar modo al cantante Massimo Ranieri, questo perché in una clip social, Milly Carlucci aveva intonato la canzone ’Rose Rosse’.

Flavia Vento: "Oggi festeggio 10 anni di castità"/ Web scatenato: "Ora è chiaro perché vedi gli alieni!"

Difficile capire se quello della conduttrice fosse un indizio vero o invece un tentativo di depistaggio. Sarebbe infatti troppo scontato il nome del famoso artista partenopeo, ecco perché alcuni utenti hanno scommesso sul nome di un altro cantante, decisamente lontano per stile ed età a Ranieri, vale a dire quello di Rosa Chemical.

Gabriele Salvatores choc: "Mi diedero quattro anni di vita"/ La diagnosi errata e...

Rosa, chi è il vip che si nasconde al Cantante mascherato 2023? Attenzione all’ipotesi Valeria Fabrizi

Se il pubblico è confuso sulla vera identità di Rosa de Il Cantante Mascherato 2023, non si può dire che tra gli investigatori dello show le idee siano molto più chiare. Nemmeno la clip di presentazione della maschera ha sciolto i dubbi degli ospiti di Milly. Anzi, semmai li ha aumentati. Tra un ragionamento e l’altro, comunque, è spuntato il nome di Valeria Marini, che puntualmente torna tra le ipotesi dei social e dei giurati.

L’idea al momento più percorribile, per quanto ci riguarda, è quella che è stata formulata da alcuni investigatori: l’attrice Valeria Fabrizi. Anche lei è stata impegnata a Ballando con le stelle, nella penultima edizione, il suo sarebbe quindi un graditissimo ritorno. Vedremo se la seconda portata ci porterà nuovi elementi per scoprire chi si nasconde dentro la maschera di Rosa Rossa.

Francesca Manzini choc: “Entrata e uscita dagli ospedali”/ "Mangiavo tanto e poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA