Nancy cerca di ritrovare un rapporto con la figlia Rosa a C’è posta per te 2025

La quarta storia della sesta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Nancy, arrivata in studio insieme al compagno Enzo, Nancy scrive per la figlia Rosa, che non le parla da quando lei ha iniziato una relazione con Enzo. La donna non accetta la relazione non tanto per Enzo, quanto per il fatto che le sembra che la madre tradisca la memoria di suo padre. Nancy è rimasta vedova e dopo un anno dalla morte del marito lei ha conosciuto Enzo e se n’è innamorata. Una cosa che la figlia non ha accettato, perché avrebbe voluto che la madre portasse il lutto ancora a lungo. Così le sembra, anzi, che abbia tradito la memoria di suo padre.

Il marito è morto dopo un tumore e un infarto per una crisi respiratoria. Da quel momento, Rosa è finita in depressione e ha cercato l’aiuto di sua madre. Un anno dopo quel momento, Nancy ha ripreso la sua vita in mano, lasciando gli abiti neri e provando a vivere nuovamente. Così conosce Enzo.

Le parole di Nancy per la figlia Rosa

Rosa ha accettato l’invito a C’è posta per te 2025 e arriva insieme al compagno Nunzio. Nancy, in lacrime nel rivederla, le ha detto: “Ho voluto io Enzo qui accanto a me perché l’ho scelto da quattro anni ma tu non l’hai mai voluto conoscere, ma io ti assicuro che mi vuole bene ed è una brava persona. Io non pretendo che voi abbiate un rapporto, volevo solo dirti che io non rinnego questa scelta. Sono 4 anni che non mi saluti, non mi cerchi… mi hai esclusa. Io sono tua mamma, non puoi continuare ad escludermi. Tu sei la mia priorità sempre. L’amore che avevo per tuo padre non c’entra nulla con quello che è successo dopo. La tua indifferenza mi fa paura”.

