Rosa di Grazia, Amici 2021/ Guanto di sfida della Celentano: “Rami secchi tagliati”

Rosa di Grazia presa di mira da Alessandra Celentano che la mette in sfida con Serena

Sarà una doppia sfida quella che attenderà Rosa di Grazia questa sera ad Amici 2021 perché, dopo tante polemiche, è arrivato per lei il momento di affrontare il serale e anche tutto quello che in questi mesi Alessandra Celentano ha detto di lei. La prof della squadra avversaria ha pensato per lei ad una doppia sfida che la vede scontrarsi con la sua pupilla, la versatile e brava Serena. Al grido di “i rami secchi vanno tagliati”, la Celentano ha fatto avere in casetta alle due sia le indicazioni sul guanto di sfida e sia le coreografie che sono da fare mandandole un po’ in crisi. Rosa di Grazia non sembra molto contenta delle due assegnazioni ma se una sembra pronta a portarla a casa perché basata anche sull’interpretazione, in cui si sente forte, l’altra un po’ meno tanto da avanzare già i primi dubbi.

Lorella Cuccarini e Rosa di Grazia contro Alessandra Celentano ad Amici 2021

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che in realtà sia lei che la Cuccarini si scaglieranno contro la Celentano e che alla fine proprio la seconda coreografia ammetteranno di averla preparata ma di non volerla portare sul palco a meno che non sia proprio la giuria a insistere di vederla. Al momento sembra che sul palco non mancheranno liti e accuse tra le due prof proprio per via di Rosa che si mostrerà dubbiosa sul guanto di sfida e sulle coreografie assegnate. Risultato? Sembra che alla fine Rosa porterà una coreografia su due finendo nell’occhio del ciclone e anche Stefano de Martino alla fine dirà la sua dando ragione alla maestra Celentano. A quel punto la ballerina sarà davvero a rischio eliminazione? Al momento sembra che il primo serale sarà indenne per lei.

