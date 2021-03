Rosa di Grazia, Amici 2021/ Manda in tilt la Celentano che attacca: “Siete ciechi!”

Rosa di Grazia ad Amici 2021 manda in tilt la Celentano dopo la sfida con Tommaso

Rosa di Grazia è ancora simbolo sui social per via di una serie di meme venuti fuori nel primo serale di Amici 2021 per la famosa coreografia alla sbarra. In molti usano il momento dell’accavallamento per farne foto e battute divertenti ma per lei è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto in questa seconda puntata in onda questa sera e che arriva dopo un’altra settimana di polemiche e lacrime. La bella ballerina si è sciolta in lacrime in sala per via della coreografia che le è stata assegnata dalla Celentano e che, nonostante le modifiche, la vedrà ancora cimentarsi con il can can con risultati davvero poco convincenti e non solo per lei ma anche per tutti coloro che hanno seguito il daytime in questi giorni. Le anticipazioni del secondo serale di Amici 2021 rivelano che la ballerina scenderà in campo contro Tommaso e che a quel punto ci sarà un vero e proprio colpo di scena che farà saltare sulla sedia Alessandra Celentano.

Pippo Baudo premia Rosa per la felicità di Lorella Cuccarini

Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che i giudici premieranno Rosa a discapito di Tommaso consegnando a lei la vittoria nella sfida di ballo e a quel punto lei non gliele manderà a dire dando loro dei “ciechi”. L’unico che si trova d’accordo con lei è Stefano de Martino che ha trovato poca danza nella coreografia di Martina ma Stash ed Emanuela Filiberto la troveranno più a fuoco. L’ha trovata così anche Pippo Baudo. Il noto conduttore ha deciso le sorti del premio Tim dopo le esibizioni di tutti i ballerini in studio ed è stato proprio a Rosa che ha consegnato un premio del valore di 5 mila euro. Inutile dire che la ballerina è contenta di questo battesimo visto che è lo stesso avuto dalla sua maestra Lorella Cuccarini.

