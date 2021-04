Rosa di Grazia, Amici 2021: “Ricevo minacce di morte”/ “Non ho fatto niente di male!”

Rosa di Grazia continua a far discutere anche fuori dalla scuola di Amici 2021. Dopo la fine del programma la ballerina si è messa a lavoro per riuscire a realizzare i suoi sogni nonostante i no avuti in trasmissione e le critiche della maestra Celentano, ma come finirà davvero per lei e come andranno le cose adesso? I fan sono in attesa di rivederla su un palco ma, intanto, la ballerina ha un’altra gatta da pelare ovvero le continue polemiche che l’hanno travolta sui social e che sono addirittura diventate delle vere e proprie minacce di morte. Lei stessa, in una serie di dirette sui social, ha rivelato la situazione in cui si trova e le minacce che continua a ricevere sui social e così ha voluto ribadire che, oltre il programma, lei è solo una ragazzina di venti anni che ha provato ad inseguire il suo sogno di diventare ballerina e non ha fatto mai niente di male.

AMICI 2021 SERALE/ Eliminato e anticipazioni registrazione 17 aprile: Tancredi e...

Rosa di Grazia, Amici 2021, rivela: “Ricevo minacce di morte”

Proprio in diretta sui social, Rosa di Grazia, ex di Amici 2021, ci ha tenuto a spiegare ai suoi fan: “Come ben sapete ricevo tantissimi messaggi bellissimi e non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi per tutto questo supporto” ma dall’altra parte, il risvolto della medaglia, non è così positivo: “Ho però letto dei messaggi dove addirittura mi si augura la morte. Sono una semplice ragazza di vent’anni. Non credo di aver fatto nulla di male a nessuno se non partecipare a un programma dove ho inseguito un mio sogno, ossia quello di danzare”. Questa foga contro di lei cesserà di esistere?

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata 14 aprile: cosa risponderà la Celentano?Aka7even piange ad Amici 2021/ Anna Pettinelli sbotta: "Sei una lagna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA