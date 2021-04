Rosa Di Grazia: “Amici? Spero che vinca Deddy”/ “La Celentano? Sempre stimata, ma…”

L’avventura nella scuola di Amici 2021 resterà per sempre nel cuore di Rosa Di Grazia. Dopo essere stata eliminata per aver perso la sfida contro il fidanzato Deddy, Rosa continuerà a danzare sperando di trasformare la propria passione in un lavoro. Entrare nella scuola di Amici con il sostegno di Lorella Cuccarini che l’ha sempre difesa dalle critiche, Rosa, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, confessa che, partecipare al talent show di Maria De Filippi «un riscatto personale, una rivincita, sia per il mio vissuto personale sia perché fino a oggi non c’era stato qualcuno in particolare che avesse creduto in me fin dal primo giorno».

Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 10 aprile: Raffaele...

Rosa, inoltre, confessa di aver sempre avuto in Elena D’Amario il suo idolo. «Lo è e lo sarà sempre. Ho sempre stimato Elena come ballerina e come persona, il primo giorno quando mi è stato assegnato il banco ho scelto il suo. È stato un onore immenso ritrovarsi in sala con lei. Vederla in tv non rende come vederla esibirsi dal vivo. In questi mesi è diventata come una sorella, un punto di riferimento», racconta la ballerina.

Amici 2021, stanza senza telecamere per coppie?/ Ex allievo: "Sess* in casetta? Se.."

ROSA DI GRAZIA E I LITIGI CON ALESSANDRA CELENTANO

Il percorso di Rosa Di Grazia nella scuola di Amici 2021 è stato caratterizzato dal rapporto conflittuale con Alessandra Celentano che non ha mai nascosto di avere tante perplessità sul suo talento. Nell’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Rosa ha ribadito di essere stata consapevole, sin dall’inizio, di poter ricevere critiche sul suo talento. La Di Grazia, poi, si sofferma, in particolare, sul rapporto con la maestra Alessandra Celentano. «La maestra Celentano l’ho sempre stimata e continuerò a farlo, è sempre stata onesta e ha detto il suo pensiero come io ho detto il mio, anche io ho il mio carattere e spesso o mi ami o mi odi. Ma sono stati i modi e le parole. Visto il rapporto tra maestra e ragazza di vent’anni alcune cose potevano risultare umilianti», ha spiegato la ballerina.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Aka7even furioso per Arisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA