Rosa Di Grazia bacia Riccardo Guarnaccia ad Amici 2021/ Spunta il video: Deddy…

Il sipario su Amici 2021 è calato da diverse settimane, ma gli allievi continuano a far notizia. Se la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni procede a gonfie vele, quella tra Rosa Di Grazia e Deddy è giunta al capolinea. L’amore tra la ballerina e il cantante aveva fatto sognare i fans di Amici. Tuttavia, il sentimento nato nella scuola è finito dopo il ritorno alla vita reale. Rosa e Deddy hanno scelto di percorrere strade diverse. Oggi, tuttavia, il nome di Rosa Di Grazia torna alla ribalta per un video pubblicato dall’ex allieva di Amici 2021, Enula. Nel filmato in questione risalente alla notte di Capodanno che tutti gli allievi del talent show di Maria De Filippi avevano trascorso in casetta, si vedrebbe un bacio tra Rosa e Riccardo Guarnaccia, un ballerino della scuola che non è riuscito ad accedere al serale.

Nella scuola di Amici 2021, tra Rosa Di Grazia e Riccardo Guarnaccia era nato un bel feeling e, nel video pubblicato da Enula e ripreso da alcune fanpage, spunterebbe il bacio tra i due ballerini. Dopo l’uscita dalla scuola di Riccardo, Rosa si è avvicinata a Deddy con cui, giorno dopo giorno, era nato l’amore. Nel video in questione, Rosa che indossa un cappello, viene raggiunta da Riccardo e tra i due c’è poi stato un bacio. Un gesto che salta fuori a distanza di mesi e che, per il momento, non è stato ancora commentato dai diretti interessati. Deddy, nel frattempo, è concentrato sulla sua carriera.

