ROSA DI GRAZIA/ Celentano: “Bella che non balla, fatti delle domande” (Amici 2020)

Rosa Di Grazia che Alessandra Celentano ha definito “una bella che non balla” si esibisce sul palco del pomeridiano di Amici 20 con un assolo. Dopo l’esibizione di Elena D’Amario, Rosa indossa una maschera che le copre il viso raccogliendo la provocazione della sua insegnante, Lorella Cuccarini che ha deciso di metterla alla prova rispondendo con i fatti alle critiche che ha ricevuto prima di entrare nella scuola di Amici. “Mi è piaciuta la scelta di accettare la sfida. E’ una provocazione che doveva fare a se stessa perché doveva capire che non è una bella che non balla, ma può fare molto di più”, afferma la Cuccarini che le conferma la maglia. Parere contrario, invece, da parte di Alessandra Celentano. “Se tutti ti dicono che sei una bella che non balla, dovresti farti qualche domanda. Forse hai sbagliato a scegliere di dover fare la ballerina. Devi riflettere”, afferma la Celentano (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Rosa Di Grazia e le critiche di Alessandra Celentano

Rosa di Grazia è furiosa ad Amici 2020. Il continuo commento di Alessandra Celentano sul fatto che lei sia solo bella ma che non balla inizia a starle stretto e proprio in settimana, subito dopo la puntata di sabato scorso, ha avuto modo di lamentarsi con i suoi compagni di squadra perché stufa di questo comportamento della prof Celentano. Proprio per questo Lorella Cuccarini ha deciso di andarle incontro e nella puntata di oggi di Amici 2020, le anticipazioni rivelano che Rosa ballerà con una maschera proprio per dimostrare che la sua bellezza è secondaria rispetto alla sua bravura nel ballare. La bella ballerina si è presentata nella prima puntata del talent show di Maria de Filippi ballando sui tacchi e conquistando subito Lorella Cuccarini che in lei ci ha rivisto un po’ i suoi esordi e i vecchi corpi di ballo televisivi in stile Garofalo, ma questo basterà ad Alessandra Celentano?

Rosa di Grazia balla con la maschera per convincere Alessandra Celentano che non cede ad Amici 2020

Siamo sicuri di no perché anche nella puntata di oggi, Rosa di Grazia verrà bocciata dalla prof dopo il suo ballo con la maschera. A quel punto la sua esibizione non terminerà qua perché la fa ballare anche su un passo a due con un ballerino ma anche in questo caso il giudizio non cambia. Rimane il fatto che la Cuccarini ha comunque intenzione di lavorare con lei e le conferma la maglia ma è sicura anche che Rosa non debba impegnarsi per far cambiare idea alla Celentano ma che debba lavorare per se e per quello che la attende dopo. Cosa succederà dopo la puntata e come reagirà Rosa a questa doppia bocciatura della Celentano nel pomeridiano di oggi pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA