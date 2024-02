Rosa Di Grazia chi è l’ex ballerina di Amici 20/ Il rapporto controverso con Alessandra Celentano

Tutto su Rosa Di Grazia, l’ex ballerina di Amici

Rosa Di Grazia sarà tra gli ospiti della puntata di sabato 3 febbraio di Verissimo. La ballerina si racconterà da Silvia Toffanin insieme ad altri ex protagonisti del talent. Rosa Di Grazia è nata a Napoli nel 2000, ma vive attualmente a Santa Marinella in provincia di Roma. Abita con i suoi genitori e con ben tre fratelli e una sorella. Rosa, dopo la rottura con l’ex Filippo Bianchi, è stata legata sentimentalmente al cantante Deddy. Successivamente ha iniziato una relazione con Andrea Piazza.

Memo Remigi, chi è la moglie Lucia Russo/ "Sono ancora illuminato dalla sua luce"

Fin da piccola Rosa Di Grazia ha coltivato la passione per la danza e prima di entrare come concorrente ad Amici ha preso parte a Italia’s Got Talent, giungendo alle battute finali del programma. Rosa ha inoltre insegnato danza in una scuola di Santa Marinella, alla Obelix Danza di Simonetta Travagliati. Nel corso della sua avventura ad Amici, Rosa Di Grazia era stata capace di conquistare subito Lorella Cuccarini per il modo di muoversi, che riteneva fluido e seducente. Di parere avvero era la Celentano, che considerava la giovane inadatta al contesto in quanto non aveva tecnica.

Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 4 febbraio 2024: primi accessi al serale?

Rosa Di Grazia e il rapporto con Alessandra Celentano nel talent

Nel corso della sua partecipazione ad Amici 20, Rosa Di Grazia ha avuto modo di costruire dei rapporti solidi e altri meno. Una persona che sicuramente non sembrava godere di una stima particolare nei suoi confronti era la prof Alessandra Celentano.

Dopo la fine del suo cammino ad Amici, Rosa Di Grazia ha rivelato di aver avuto un confronto con Alessandra Celentano. “Io sono entrata ad Amici ed ero consapevole di non essere il prototipo della ballerina di Alessandra, ma la stimo come insegnante e professionista. Le critiche servono, ma ci sono modi e modi. Prima di uscire ho avuto un confronto con lei perché con un suo commento era andato oltre. Le vorrei dire che la ringrazio, ho sempre cercato di prendere il positivo e di migliorarmi perché sapevo di avere delle lacune. Non si può piacere a tutti” ha ammesso Rosa. La ballerina Rosa Di Grazia è stata molto discussa durante il suo percorso ad Amici perché per alcuni e soprattutto per Alessandra Celentano non meritava di approdare al serale. La Di Grazia non si è mai data per vinta, continuando a credere in se stessa e sognando di vivere di danza, di diventare una ballerina professionista. E le esperienze per Rosa non sono di certo mancate.

Simona Izzo: "A letto leggo racconti erotici a Ricky Tognazzi"/ "Con lui sono molto seduttiva"

© RIPRODUZIONE RISERVATA