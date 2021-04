Rosa di Grazia consola Deddy, Amici 2021/ “Non piangere, sono qui.. ti amo”

Rosa di Grazia è stata eliminata ma a finire in crisi è proprio il suo fidanzato Deddy che nella scuola di Amici 2021 continua a piangere. Sono state giornate difficili quelle per il cantante che dopo l’uscita di scena della ballerina non ha fatto altro che girovagare per casa disperato e in lacrime pensando e ripensando alla sua amata. Deddy disperato, piange e ammette di essersi innamorato ancora di più di quello che pensava e così si consola parlando con Aka7even che lo prega di non mollare proprio adesso. Il cantante ha ammesso che ci sono dei momenti in cui va giù ma non ha intenzione di mollare, anzi, andrà avanti anche per lei. Il cantante questa sera salirà sul palco, quello stesso palco che sabato scorso lo ha visto gareggiare proprio contro la sua fidanzata non senza polemiche e lacrime, riuscirà davvero a rimanere in piedi anche per lei?

Rosa di Grazia intanto non molla visto che sui social continua a stare vicina al suo amato Deddy spronandolo ad andare avanti e promettendo di aspettarlo anche dopo il programma, stesse cose che gli ha detto anche prima di uscire dalla scuola di Amici 2021. In particolare, la ballerina, ha rilanciato: “Qui ad aspettarti, a sostenerti. Forza amore mio. Ti amo”. Naturalmente il messaggio è destinato a lui ma Deddy non può leggere, per fortuna al suo fianco c’è Aka7even in versione psicologo…

