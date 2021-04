Rosa di Grazia/ Dagli “insulti” di Alessandra Celentano al serale di Amici 2021 alle minacce sui social

Rosa di Grazia ospite a Verissimo dopo Amici 2021

Rosa di Grazia torna in tv ma, per ora, non ad Amici 2021 (dove forse la ritroveremo più avanti quando sarà il momento di incoronare i vincitori) bensì a Verissimo. Silvia Toffanin continua ad accogliere in studio gli eliminati del talent show di Maria de Filippi e oggi toccherà proprio alla ballerina che tanto ha tenuto impegnata Alessandra Celentano in questi mesi. Anche questa volta la maestra ha alzato i toni esagerando un po’ proprio con la bella ballerina rea di sognare e di voler fare danza ma scontrandosi proprio con lei che l’ha bocciata in tutto e per tutto. Dai movimenti che non ha alle cose che non riesce a fare, dal suo sbattere i capelli alla poca danza, una serie di critiche che sono piovute addosso a Rosa di Grazia che si è vista attaccare non solo nel daytime ma anche in prima serata spesso difesa dalla sua maestra, Lorella Cuccarini, o addirittura dai giudici.

Dopo Amici 2021 le minacce di morte sui social

L’incubo, almeno in parte, di Rosa è finito e oggi a Verissimo potrà raccontare il suo percorso ma anche quello che ha trovato fuori, tante persone pronte a sostenerla ma anche tante che continuano ad offenderla e, addirittura, a minacciarla di morte. Proprio nei giorni scorsi sui social, in una serie di storie su Instagram, la ballerina ha rivelato di aver ricevuto delle minacce e così ha deciso di smorzare i toni ricordando a tutti che lei è solo una ragazzina di venti anni che ha provato a seguire il suo sogno e che non ha fatto del male a nessuno. Ma chi è Rosa di Grazia? Classe 2000, napoletana, la ballerina vive con i suoi genitori e i suoi quattro fratelli a Santa Marinella e non è alla sua prima volta in tv. Rosa ha preso parte anche ad Italia’s Got Talent arrivando alle fasi finali insieme al suo gruppo mentre nella vita è un’insegnante di danza. La ballerina è molto legata alla sorella più piccola che definisce la sostanza dei suoi giorni. Cosa racconterà oggi a Verissimo Rosa di Grazia della sua vita?

