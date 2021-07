Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino insieme a Ischia?/ Gli indizi sui social. E Deddy?

Rosa Di Grazia, l’ex allieva della scuola di Amici, ha trovato un nuovo amore? Tra i banchi di scuola del talent show di Maria De Filippi, la ballerina aveva fatto sognare il pubblico per la sua relazione con il cantante Deddy. Qualche settimana fa, su Instagram, Rosa aveva confermato la fine della sua storia con Deddy: “Sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”. Par, però, che la ballerina sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island: Alessandro Zarino.

Rosa Di Grazia a Ischia con Alessandro Zarino?

È presto per capire quale sia il rapporto tra i due, ma effettivamente le Instagram Stories di Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino delle ultime 24 ore presentano analogie innegabili. Le prime segnalazioni arrivano da Novella 2000 e IlvicolodelleNews. Rosa e Alessandro hanno pubblicato, più o meno alla stessa ora, un brevissimo video dallo stesso tavolo del medesimo ristorante di Ischia: inconfondibili le sedie e il panorama. Poche ore dopo la ballerina e l’ex tronista risultavano sullo stesso yacht. Come Rosa Di Grazia, originaria di Napoli anche se poi trasferitasi in provincia di Roma con la famiglia, anche Alessandro Zarino proviene dal capoluogo campano. Tronista nella stagione 2019-20, aveva scelto Veronica Burchiello, incassando un “no”. La corteggiatrice diventata tronista aveva poi abbandonato il trono per mettersi con Zarino. La loro frequentazione è finita dopo 5 mesi.

