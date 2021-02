Rosa Di Grazia e Deddy fidanzati ad Amici 2021?/ Scatta il bacio, ma lui frena…

Una nuova coppia sta nascendo nella scuola di Amici 2021? Se la storia tra il cantautore Aka7Seven e la ballerina Martina è finita, quella tra la ballerina Rosa Di Grazia e il cantante Deddy potrebbe iniziare. I due allievi della scuola, dopo essersi avvicinati negli scorsi giorni, supportandosi durante i momenti di crisi, sono sempre più vicini e, nel daytime di Amici 2021 trasmesso oggi, giovedì 4 febbraio, hanno fatto il passo successivo. Dopo vari abbracci e coccole che la ballerina ha chiesto a Deddy trascorrendo molto tempo insieme, i due si sono ritrovati abbracciati sul letto dove è scattato un tenero bacio. I due, come ha mostrato il daytime, si sono abbracciati e scambiati dei piccoli gesti d’affetto davanti alle telecamere. Tra i due sembrava che stesse nascendo una vera storia d’amore, ma improvvisamente, Deddy ha fatto un passo indietro.

ROSA DI GRAZIA E DEDDY: LUI FA UN PASSO INDIETRO AD AMICI 2021

Dopo il bacio, Deddy ha cominciato a pensare al suo futuro all’interno della scuola tirando fuori i propri dubbi. Solo in camera con Rosa, il cantautore decide di fare un passo indietro per non rischiare di fare male a se stesso e a Rosa. “Io non posso rischiare di uscire da qui amando una persona” – ammette Deddy. “Ecco perchè voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto“, aggiunge il cantautore. Rosa nega di essersi fatta infatuare dalla situazione cercando di far capire a Deddy che, tra loro, c’è qualcosa di vero. Il cantautore riuscirà a cambiare idea o deciderà di prendere davvero le distanze dalla ballerina?



