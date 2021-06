Rosa Di Grazia e Deddy, lui è ancora innamorato?/ “Like” sospetti e…

Settimana scorsa la ballerina Rosa Di Grazia ha confermato con un post su Instagram la fine della sua storia d’amore con Deddy, nata dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi. “Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato”, ha scritto la ragazza. La notizia ha lasciato stupiti i loro fan: durante il talent, infatti, la storia tra Rosa e Deddy sembrava la più solida di quelle nate tra i banchi della scuola. La ballerina, l’unica tra i due ad aver reso nota la rottura, non ha però rivelato il motivo della separazione. Qualche settimana fa una talpa de Il vicolo delle News aveva incontrato Deddy in una pizzeria a Montesacro a Roma: il cantante aveva dichiarato che la storia era finita a causa dei suoi impegni di lavoro. Successivamente sono circolate voci di una frequentazione di Deddy con la giovane influencer Martina Trinca, che però ha prontamente smentito.

Rosa Di Grazia e Deddy: i “like” sui social

Sempre da Il vicolo delle News, però, arrivano segnalazioni sui movimenti social dei due ex fidanzati che su Instagram continuano a seguirsi. Rosa Di Grazia ha messo un “like” al post in cui Deddy annunciava di aver vinto il disco di platino con “0 passi”, il cantante invece ha messo numerosi “cuoricini” sul profilo della ballerina. A cosa è dovuto il comportamento del giovane cantante? È ancora interessato alla ballerina e sta cercando di riconquistarla? O forse vuole solo continuare a sostenerla come Rosa ha fatto durante il percorso ad Amici? Molto più semplicemente i due ragazzi sono rimasti in buoni rapporti. Nei giorni scorsi la ballerina ha rivelato il suo attuale stato emotivo in un lungo post: “Ed è qui che racchiudo il mio stato di felicità. Dove stacco da ogni cosa esterna, entro nel mio mondo, il mio rifugio ed inizio a viaggiare. Non penso, e mi lascio andare ballando sulle note della musica, facendomi trasportare ed esternare tutto quello che sento dentro”.

