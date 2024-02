Rosa Di Grazia e Deddy, perchè si sono lasciati?/ “La storia è finita ma ho un bellissimo ricordo…”

Rosa Di Grazia, ex fidanzata di Deddy: il successo dopo Amici 21

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi ricorderanno bene una delle allieve più discusse e grintose di sempre, Rosa Di Grazia. La giovane ballerina partecipò ad Amici 20 mettendosi in evidenza per carisma e talento, impreziositi da un carattere forse da smussare ma già ai tempi notevole per forza e schiettezza. La sua partecipazione è definita ‘discussa’ unicamente per le continue diatribe con Alessandra Celentano; la maestra non era tra le prime estimatrici della danzatrice.

Nella puntata di ieri – sabato 3 febbraio – di Verissimo, Rosa Di Grazia è tornata a parlare al pubblico televisivo in compagnia di altri ex allievi per presentare il suo nuovo progetto professionale. Fuori da Amici di Maria De Filippi la giovane ha fatto tesoro delle critiche per costruire una carriera brillante e soddisfacente, come dimostrato appunto da quanto raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. A qualcuno però non sarà sfuggito un riferimento all’ambito sentimentale, con riferimento alla liaison nata tra i banchi del talent con il cantante Deddy.

Rosa Di Grazia, le parole a Verissimo sul rapporto con l’ex fidanzato Deddy

Nel corso di Amici 2o tra Rosa Di Grazia e Deddy nacque una tenera amicizia; settimana dopo settimana il sentimento ha iniziato ad evolversi fino a diventare amore. La loro relazione ha emozionato gli appassionati, anche una volta terminata l’esperienza nel talent. Purtroppo però le cose non hanno avuto un lieto fine e la liaison, alcuni mesi dopo, è giunta alla conclusione. Entrambi non hanno mai parlato in maniera esplicita dei motivi della rottura ma, ieri a Verissimo, la ballerina – come riporta Coming Soon – ha parlato del rapporto di oggi.

“La storia è finita ma siamo rimasti amici, abbiamo un bellissimo rapporto e c’è tanto bene. Per me è un bellissimo ricordo, c’è tanta stima”. Queste le parole di Rosa Di Grazia a Verissimo – riportate dal portale – a proposito del rapporto con Deddy dopo la rottura. La ballerina ha poi aggiunto: “Gli ho sempre augurato il meglio e continuerò a farlo; siamo giovani ragazzi, abbiamo tutta la vita davanti”.











