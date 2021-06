Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati/ “Dopo Amici la nostra storia è finita”

Da tempo si vociferava sulla fine della storia d’amore tra la ballerina Rosa Di Grazia e il cantante Deddy, nata dentro la scuola di Amici di Maria De Filippo 2021. I due ragazzi hanno fatto sognare il pubblico di Canale 5: quando la ballerina è stata eliminata, Maria De Filippi ha concesso loro mezza giornata in più insieme. Ma da giorni intorno a loro aleggiava un sospetto silenzio. Nelle ultime ore è arrivata la conferma: Rosa e Deddy si sono lasciati. È stata la ballerina Rosa Di Grazia a confermare la fine della sua relazione con Deddy, al secolo Dennis Rizzi: “Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante”, ha scritto su Instagram.

Michele Merlo, funerali il 18 giugno/ Allestita camera ardente a Bologna

Rosa Di Grazia: “Non serbo rancore per Deddy”

Rosa Di Grazia ha spiegato che la storia d’amore con Deddy è terminata dopo la fine di Amici: “Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente”. La ballerina ha aggiunto di aver aspettato un po’ di tempo a parlarne apertamente perché non era ancora pronta. Inoltre ha voluto precisare che non è colpa di nessuno: “Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”. Infine Rosa Di Grazia ha chiesto ai suoi fan di voltare pagina come ha fatto lei e di ricordare che sia lei che Deddy sanno ancora cercando il loro posto nel mondo. Dopo aver ringraziato i fan per tutto l’affetto che le hanno dimostrato lungo il suo percorso ad Amici, la ballerina ha concluso: “Sono pronta a ricominciare da me!”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile e Sangiovanni/ Vacanze e selfie di famiglia: dopo Amici, la coppia...Rosa di Grazia e Deddy sono tornati insieme?/ Un like manda in tilt i fan di Amici

© RIPRODUZIONE RISERVATA