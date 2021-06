Rosa di Grazia e Deddy sono tornati insieme?/ Un like manda in tilt i fan di Amici

Rosa di Grazia e Deddy stanno insieme oppure no? Questa è ormai la domanda che tiene tutti con il fiato sospeso, soprattutto dopo la fine di Amici 2021. Chi voleva vederli insieme proprio come la ballerina aveva sognato dicendosi pronta ad aspettare il cantante alla sua uscita dalla scuola, si sbagliava e di grosso visto che sulla coppia è calato il silenzio così come il gossip. Proprio Deddy si era lanciato in una serie di affermazioni che non affermavano niente di chiaro sulla loro relazione e, addirittura, lasciavano intendere che tra loro ci fosse una sorta di periodo di riflessione e un allontanamento dovuto a tutti i loro impegni ma le cose potrebbero essere cambiate in queste ore, almeno secondo quanto sperano i fan della coppia e di Amici 2021.

Rosa di Grazia e Deddy sono tornati insieme? Un like riaccende la speranza

Lei stessa nei giorni scorsi ha risposto all’insistenza dei fan sui social spiegando: “Il mio ‘deviare’ determinati argomenti, sebbene leciti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva”. Ma ecco poi arrivare in calcio d’angolo un colpo di scena. La bella Rosa di Grazia ha pubblicato una foto ed ecco arrivare il like di Deddy e questo lascia pensare che ci sia stato un riavvicinamento. Finalmente i due sono tornati insieme consapevoli e felici?

