Rosa Di Grazia è fidanzata?/ La foto dell’ex Amici che infiamma il gossip

Rosa Di Grazia è fidanzata? Arriva una notizia importante per tutti gli amanti del gossip e in particolare per i fan di Amici. Un’ex concorrente del talent di Maria De Filippi ha infatti pubblicato poco fa su Instagram una storia abbastanza eloquente sulla sua vita sentimentale. Stiamo parlando di Rosa Di Grazia, ballerina e già allieva di Amici 20, intervenuta sul noto social network per annunciare un nuovo amore. Sulle sue Instagram Stories ha fatto capolino una foto che non lascia spazio a particolari dubbi: la mano della ballerina sfoggia infatti un anello di fidanzamento che spazza via ogni equivoco. Rosa Di Grazia esce dunque allo scoperto: il suo amore è tale da volerlo condividere con i suoi followers, con il mondo intero. Ma chi è la persona che è riuscita a farle battere nuovamente il cuore dopo la fine della storia con Deddy?

Rosa Di Grazia è fidanzata?

A questo quesito non siamo ancora in grado di rispondere: nella storia pubblicata su Instagram infatti Rosa Di Grazia non ha aggiunto alcun tag, segno con ogni probabilità della volontà di preservare il proprio partner dalle attenzioni morbose che una notizia del genere potrebbe procurargli. Di certo con questa Instagram Stories la ballerina ha però voluto lanciare un segnale importante: negli ultimi tempi, infatti, dopo la fine della relazione con Deddy, le erano stati infatti attribuiti dei flirt Alessandro Cavallo e Aka7even, come lei passati dalla scuola di Amici, ma smentiti dai diretti interessati. La giovane di Santa Marinella sembra dunque aver ritrovato l’amore: il caso vuole che lo abbia fatto proprio a pochi giorni dall’uscita allo scoperto di Deddy con la conduttrice televisiva Mariasole Pollio. La “risposta” alla storia del cantante torinese è arrivata: si attende solo di capire il fortunato…

