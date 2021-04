Rosa di Grazia eliminata ad Amici 2021?/ Dallo scontro con la Celentano a quello..

Rosa di Grazia eliminata ad Amici 2021 dopo lo scontro con Deddy?

Sarà proprio Rosa di Grazia che si esibirà ad inizio puntata di Amici 2021 e sarà anche quella che lo farà alla fine visto che finirà al ballottaggio proprio contro il suo fidanzato Deddy lasciando lo studio senza parole. Per uno strano gioco del destino o, meglio, degli insegnanti della scuola, sembra proprio che alla fine il cerchio si stringerà intorno ai due innamorati che dovranno così esibirsi uno contro l’altro in una doppia prova. La ballerina partirà scoraggiata sapendo già che sarà lei l’eliminazione di Amici 2021 ma questo non le impedisce di ballare prima Napul’è poi Non sono una signora. Dall’altro lato toccherà a Deddy sfoggiare il suo sorriso e portare sul palco Contromano e poi Zero Passi che dedicherà alla sua bella Rosa con tanto di Ti Amo e lacrime amare subito dopo. I due hanno pianto tutto il tempo, anche quando sul palco sono arrivati Pio e Amedeo per lo sketch della puntata, ma l’esito della loro sfida è ancora segreto e sarà svelato solo questa sera nel finale.

Alessandra Celentano Vs Rosa ad Amici 2021: "Votata per l'ormone"/ "Un bel visino ma poi?"

Il confronto con Alessandra Celentano sull'”ormone” dei giudici ad Amici 2021

Rosa di Grazia in questa settimana ha lavorato tanto e, forse sapendo di essere a rischio, ha voluto parlare con Alessandra Celentano per chiarire le cose ad Amici 2021. Riguardando il serale scorso, Rosa ha sentito la Celentano dire che ha vinto la sfida contro Tommaso solo perché ‘ha votato l’ormone’ e la frase non le è piaciuta. La professoressa ritiene che quella frase non fosse lesiva nei suoi confronti ma che racchiudeva il senso del voto dei giudici che hanno preferito una bella ragazza al ballo. Alla fine sembra che la ballerina non abbia mai avuto intenzione di modificare il modo di comportarsi della sua insegnante ma di farle notare che frasi di quel tipo non vanno bene in tv anche se il concetto non cambia visto che lei non ha mai nascosto il suo pensiero su Rosa.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021 Serale/ Eliminati e anticipazioni registrazione 3 aprile: lacrime e...Amici 2021 Serale/ Eliminati e diretta puntata 3 aprile: Celentano contro Martina

© RIPRODUZIONE RISERVATA