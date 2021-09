Rosa Di Grazia, ex fidanzata Deddy/ Ritorno di fiamma? “Scambio di messaggi e…”

Rosa Di Grazia e Deddy di Amici 20 potrebbero essere tornati insieme. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul suo profilo Instagram ha parlato di questa coppia lasciando ben sperare i loro fan. Rosa e Deddy sono stati tra i protagonisti più seguiti della ventesima edizione del noto talent di Maria De Filippi, soprattutto perché tra loro era sbocciato un giovane amore, o quantomeno una simpatia reciproca che si sarebbe potuta trasformare in qualcosa di serio. Alla fine, però, la loro storia si è conclusa con l’uscita dal gioco della ballerina.

Ad alcuni mesi dalla rottura (o presunta tale), è emersa la notizia che forse i due non si sono mai davvero separati (almeno non ‘mentalmente’). Per questo motivo, alla prima occasione, Rosa e Deddy sarebbero tornati insieme. Il condizionale è d’obbligo: non si hanno conferme per quella che per ora rimane soltanto un’indiscrezione.

Rosa Di Grazia e Deddy sono tornati insieme? Le parole di Venza

“Rosa e Deddy ripartono da zero! Al momento tra i due c’è uno scambio di messaggi e chiamate”, ha dichiarato nello specifico Amedeo Venza. Per poi dare un annuncio: “Se son rose fioriranno (…) Ci stupiranno molto presto”. Per ora, comunque, le notizie sono pochissime: pare che la coppia Rosa-Deddy sia ancora in una fase di rodaggio, motivo per cui i due preferirebbero andarci cauti.

In realtà, ad agosto, Rosa Di Grazia era intervenuta per smentire definitivamente queste voci: “Attualmente non sono innamorata. Ma preferisco tenere fuori la mia vita privata da quella artistica”, aveva scritto la ballerina, rispondendo a una domanda di un utente su Instagram. Ma nel frattempo qualcosa potrebbe essere cambiato: Venza sembra non avere dubbi, anche se le certezze riguardo a questa coppia rimangono ancora molto poche.

