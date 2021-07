Rosa Di Grazia, ex fidanzata di Deddy/ Post enigmatici sui social: “Chissà…”

Rosa Di Grazia, com’è noto, è l’ex fidanzata di Deddy, cantante finalista di Amici 20 che ha raggiunto la finalissima del talent show condotto da Maria De Filippi e che sta ottenendo un grandissimo successo a livello radiofonico e sulle piattaforme digitali di riproduzione musicale. La ballerina ha conosciuto l’artista proprio nella scuola di Amici e la loro intesa è diventata sempre più solida, fino a sfociare in amore: successivamente, però, qualcosa tra di loro si è rotto e ognuno ha proseguito per la propria strada.

ROSA DI GRAZIA/ "Celentano? Accetto le critiche ma ha esagerato ad Amici quando..."

Recentemente, però, la giovane ha creato qualche apprensione di troppo tra i suoi fan, in quanto ha pubblicato alcuni post decisamente criptici e ardui da interpretare, che potrebbero riferirsi tanto alla sua carriera professionale, quanto alla sua vita privata e sentimentale. Ecco dunque che fra i suoi sostenitori è iniziato il tam tam, con le interpretazioni più disparate che sono state attribuite ai messaggi diffusi dalla ragazza, che su Twitter ha postato di recente due emoticon, raffiguranti due clessidre, emblema del tempo che passa e che, probabilmente, separa tutti noi da un annuncio da parte sua, e un altrettanto enigmatico “Chissà”.

DEDDY, FIDANZATO ROSA DI GRAZIA/ "Tra noi amore e odio all'inizio, poi però..."

ROSA DI GRAZIA, EX FIDANZATA DI DEDDY: FAN PREOCCUPATI

Insomma, messaggi che non possono essere certo definiti cristallini e interpretabili quelli di Rosa Di Grazia e che hanno fatto spazientire una parte dei suoi fan, che le hanno scritto in risposta che li sta mandando “al manicomio”, annunciando la loro volontà di continuare a spremere le meningi per arrivare alla “soluzione” (“Sarà uno dei tanti rompicapi che riusciremo a risolvere, prima o poi”).

C’è anche chi sospetta che queste fugaci apparizioni sui social network di Rosa possano essere collegate a un ritorno di fiamma con Deddy, il quale, nel contempo, sarà tra i protagonisti della prima puntata di Battiti Live, in onda questa sera, martedì 13 luglio 2021, su Italia Uno. “Ma ci decidiamo a fare un tweet serio?”, chiede un follower a Rosa di Grazia. Lei aveva domandato espressamente nelle settimane passate di rispettare la sua privacy in merito alla rottura con Deddy: resta da capire, pertanto, come reagirà dinnanzi a queste richieste.

Rosa e Deddy piangono ad Amici 2021/ I due fidanzati al ballottaggio commuovono tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA