Rosa Di Grazia: l’ex di Amici rompe il silenzio sul nuovo fidanzato. Dopo la rottura con Deddy, ecco la verità sul cuore della ballerina.

Dopo aver partecipato al talent di Amici di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia è diventata senza dubbio una delle concorrenti più amate del programma. Lei, che è stata protagonista del talent proprio nel 2021 durante la quarantena, aveva fatto molto parlare di sè per via della relazione con Deddy, poi finita per la delusione dei fan. Originaria di Santa Marinella, Rosa è stata seguita da Lorella Cuccarini ed era riuscita ad ottenere la maglia d’oro del Serale.

Durante il suo percorso a Canale 5, ha sempre lottato per dimostrare di valere come danzatrice soprattutto nei confronti di Alessandra Celentano, la quale non l’ha mai apprezzata più di tanto. Ad ogni modo, Rosa Di Grazia si è impegnata tantissimo facendo vedere a tutti il suo grande talento. Dopo il programma, nasce la relazione con Deddy, un rapporto che coinvolge i fan giorno per giorno ma che si consuma poche settimane dopo con tante critiche da parte del pubblico. Eppure, tra di loro non è mai mancata la stima.

Rosa Di Grazia, chi è il nuovo fidanzato Filippo Bianchi: “Vecchia fiamma!“

Rosa Di Grazia ha sempre parlato molto bene di Deddy, e a Lorella Cuccarini aveva confidato alcuni retroscena sulla loro relazione quando ancora stavano insieme: “Prima di essere una coppia siamo Deddy, un ragazzo, che fa il cantante e che sta inseguendo il suo sogno. D’altra parte io uguale, sono una ballerina che sta inseguendo il suo sogno“, aveva detto. Nel corso del tempo, i due si sono lasciati anche se non hanno mai esplicitato i motivi della rottura. Sempre nel programma di Lorella Cuccarini, la ballerina aveva detto che pur avendo lottato fino all’ultimo, il sentimento non è partito: “Non è andata. Non abbiamo voluto spiegare le specifiche motivazioni, ma ci siamo rivisti, l’occasione c’è stata e non è andata. Lui ha lasciato un segno in me“.

Dopo la storia con Deddy, oggi Rosa Di Grazia torna a sorridere felicemente innamorata di Filippo Bianchi. I due si erano già messi insieme l’anno in cui lei aveva partecipato ad Amici dopo essersi conosciuti lavorando in una discoteca: “Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una sorella e una collega di lavoro”, aveva detto lui. E oggi, dopo ben 4 anni, ecco che la passione ritorna più forte di prima.