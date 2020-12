Rosa di Grazia/ In sfida per le pulizie, Alessandra Celentano la umilia!

Un altro colpo di scena ad Amici 20? Possiamo dire di no visto che non è una novità che Alessandra Celentano non apprezzi Rosa di Grazia, a differenza della sua insegnante Lorella Cuccarini. Ancora una volta la ballerina finirà sotto la lente da parte dell’insegnante ma anche da parte dei compagni che decideranno di metterla in sfida proprio per via delle mancate pulizie e aiuto in casa. In questa settimana Rosa ha avuto modo di analizzare quello che è successo sabato scorso in puntata per via della caduta e Lorella Cuccarini le ha spiegato che è stata brava ad andare avanti ma che non ha mai avuto il momento in cui ha tirato un sospiro di sollievo per rendere di nuovo la sua mente lucida e capire come portare avanti la cosa. In soccorso della ballerina è arrivata la mamma. Le due si sono incontrate attraverso il plexiglass e mentre la ballerina piangeva ammettendo di fare tutto questo soprattutto per la sua famiglia, la madre le ha consigliato di credere nelle sue doti perché può farcela.

Rosa di Grazia ad Amici 20, in sfida per le pulizie ma si salva ancora

Chi continua ad essere di parere negativo è Alessandra Celentano. Le anticipazioni della puntata di oggi parlano della bella Rosa di Grazia pronta ad affrontare la sfida, che vincerà, e non solo visto che la maestra di danza classica deciderà di farla mettere al centro dello studio di Amici 20 solo per umiliarla. La Celentano chiederà alla ballerina di stare ferma al centro mentre il suo nuovo pupillo, Tommaso, le ballerà intorno per far capire la differenza che c’è nel loro modo di ballare. Alla fine l’insegnante le darà anche del manichino non senza discussioni, come reagirà Rosa a tutto questo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA