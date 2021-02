Rosa Di Grazia innamorata di Deddy ad Amici 2021/ “Ti amo tantissimo”: lui…

L’amore è scoppiato nella scuola di Amici 2021. Dopo Martina e Aka7Seven il cui rapporto è fatto di rotture e riconciliazioni, un’altra coppia è nata ovvero quella formata da Rosa Di Grazia e Deddy. Nonostante i dubbi iniziali, il cantante ha deciso di vivere serenamente il sentimento che prova per la ballerina che, contrariamente al fidanzato, ha ammesso chiaramente di essersi innamorato. Nel daytime di Amici 2021 trasmesso oggi, martedì 9 febbraio, Deddy e Rosa sono apparsi molto complici. Tra un bacio e un abbraccio, tra una carezza e una dedica musicale di lui, i due si sono ritrovati a trascorrere del tempo insieme. Tempo durante il quale Rosa ha deciso di giocare a carte scoperto ammettendo di essersi innamorata. “Che bel fidanzato. Ti amo tantissimo”, ha ammeddo la ballerina sperando di sentire le stesse parole da parte di Deddy.

ROSA E DEDDY FIDANZATI AD AMICI 2021

Dopo la dichiarazione d’amore, Rosa Di Grazia ha chiesto a Deddy di pronunciare le due parole. “Bimba..”, ha risposto il cantante che è solito chiamare così la ballerina. “Sei cattivo”, si è lamentata Rosa a cui, poi, Deddy ha sfoggiato il suo sorriso. Quando c’è amore, tuttavia, c’è anche la gelosia e, così, la ballerina si è lamentata per il look del fidanzato, reo di essersi mostrato in mutande mentre si cambiava. “Ti cambi in bagno”, ha sbottato Rosa sotto lo sguardo divertito di Deddy ed Enula. “Quando esco dalla doccia ho caldo”, ha aggiunto il cantante. “Non sei in sauna…” ha replicato la ballerina tirando fuori la parte gelosa del suo carattere.



