Rosa Di Grazia, lite con Aka7Seven ad Amici 2021/ “Lo spettacolo fallo a casa tua…”

Scontro nella scuola di Amici 2021 tra la ballerina Rosa Di Grazia e il cantante Aka7Seven. Tutto è nato quando Sangiovanni ha letto una comunicazione della produzione. Anna Pettinelli, dopo aver ascoltato Sergio, un cantautore di soli 18 anni che ha stregato l’insegnante di canto, ha chiesto per lui un banco d’ufficio. Richiesta che è stata rimessa agli allievi che, tuttavia, hanno votato no preferenza la sfida così come Rudy Zerbi, Arisa, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il primo ad offrirsi per affrontare l’eventuale sfida con Sergio è stato Deddy. Il cantante di Zerbi che non ha il totale appoggio della Pettinelli, in vista del serale, ha deciso di mettersi in gioco proponendosi per la sfida. Un modo per sfidare se stesso e mettersi alla prova. Tuttavia, dopo Deddy, si sono offerti anche Esa e, soprattutto, Rosa, la fidanzata di Deddy. La decisione della ballerina, oltre a creare malumore in Deddy, ha scatenato la dura reazione di Aka7Seven.

ROSA CONTRO AKA7SEVEN, LITE AD AMICI 2021

Prima di Rosa, anche Aka7Seven si era proposto per una sfida per evitare di mettere in pericolo la permanenza nella scuola di Martina. La sua scelta fu fortemente criticata dagli altri allievi, cosa che, tuttavia, non sarebbe avvenuta con Rosa. Quest’ultima, però, si è difesa affermando che la sua scelta di proporsi per la sfida non dipende da Deddy, ma dalla sua volontà di mettersi in gioco dal momento che non ha potuto affrontare la sfida con Serena a cui, su richiesta di Alessandra Celentano, è stato assegnato un banco d’ufficio. Aka, però, non si è mostrato molto convinto e tra i due sono volate parole forti. “Lo spettacolo fallo a casa tua, siediti, basta”, ha urlato Rosa che ha poi aggiunto – “Stanotte dorme lo stesso”, chiudendo lo scontro con il cantante. A mostrarsi in parte d’accordo con Aka è stato Deddy secondo cui la proposta di Rosa gli toglierebbe la possibilità di dimostrare il proprio valore qualora la produzione e gli insegnanti di Amici 2021 dovessero decidere di mandare in sfida proprio Rosa.



