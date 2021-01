Rosa di Grazia piange ad Amici 2021/ Celentano: “Hai un handicap!” Elena d’Amario…

Rosa di Grazia piange disperata ad Amici 2021 e non per via di una sfida ma perché le è toccato lavorare con Lei, la temuta Alessandra Celentano. Non è la prima volta che la prof mette in discussione la ballerina, molto spesso l’ha criticata insinuando che sia bella ma non capace di ballare perché priva di movimento, di classe e sicuramente di tecnica. Tutte queste critiche sono piovute addosso alla ballerina in malo modo in uno degli ultimi pomeridiani della settimana quando Rosa è stata chiamata in sala prove con il nuovo arrivato, Alessandro, per un passo a due che proprio la Celentano ha assegnato loro. Inutile dire che le critiche sono iniziate sin dal suo ingresso in sala per via dei capelli fuori posto e della poca cura nel prepararsi per la lezione.

Elena d’Amario difende Rosa di Grazia e la Celentano diventa furiosa!

Alessandra Celentano ha poi continuato a dire la sua su Rosa di Grazia ad Amici 2021 dandole del “disastro” perché non riesce proprio a trovare la sua dimensione sembrando addirittura un manichino nelle mani di Alessandro che, invece, ha avuto un voto positivo al suo ingresso nella scuola. Cosa che non è mai successa per Rosa che lei non apprezza. La coreografia assegnata ai ragazzi, per fortuna per la ballerina, sarà giudicata da Lorella Cuccarini ed è proprio con la sua insegnante che la ballerina si sfoga in lacrime dicendo di essere stata trattata davvero molto male da Alessandra Celentano per ogni piccola cosa, dai capelli alla coreografia. Le cose peggiorano quando Elena d’Amario decide di prendere le parti di Rosa discutendo con la maestra che più volte la caccia via dalla sala ma senza molto successo. Come finirà adesso per lei quando andrà finalmente in scena oggi pomeriggio?



