Rosa Di Grazia presenta il fidanzato Andrea/ Sorrisi e coccole per l’ex Amici

Il cuore di Rosa Di Grazia torna a battere. L’ex ballerina di Amici che, nella scuola di Maria De Filippi aveva trovato l’amore con il cantante Deddy, sui social, attraverso una storia, ha ufficializzato la sua nuova relazione. Il fortunato che è riuscito a conquistare Rosa si chiama Andrea. Nella storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Rosa sorride e si lascia coccolare dal nuovo fidanzato con cui pare aver ritrovato la serenità dpo la fine della relazione con Deddy che, a sua volta, pare aver ritrovato l’amore con Mariasole Pollio.

Intorno alla nuova storia d’amore di Rosa, negli scorsi giorni, erano circolate voci e rumors che Rosa ha deciso di confermare mostrandosi per la prima volta insieme al nuovo fidanzato. Quella tra Rosa e Andrea è una relazione giovane che, per ora, rende felice la ballerina come si evince dal sorriso che sfoggia.

Rosa Di Grazia e Andrea: amore alla luce del sole

Dopo piccoli indizi, dopo indiscrezioni varie, Rosa Di Grazia ha deciso di uscire allo scoperto con il fidanzato Andrea. Nessun post, una una breve storia condivisa su Instagram che, in poco tempo, ha fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fan della ballerina. Dopo aver sperato in un ritorno di fiamma tra Rosa e Deddy, i fan di Amici che si erano affezionati alla coppia, hanno fatto un passo indietro accettando le nuove relazioni della ballerina e del cantante.

Dopo aver vissuto delle belle emozioni nella scuola di Amici, Rosa e Deddy non sono riusciti a restare insieme nella vita di tutti i giorni. Mesi dopo l’addio, entrambi hanno riaperto il proprio cuore all’amore ed oggi sia Deddy che Rosa sono sereni, felici e innamorati.

