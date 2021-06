Rosa Di Grazia rompe il silenzio su Deddy dopo Amici/ “Ecco perché non ho parlato…”

Dopo i problemi avuti su Instagram con il suo profilo, Rosa Di Grazia è tornata con un nuovo profilo. È qui che la ballerina di Amici 2021 ha deciso di rompere il silenzio, facendo alcuni dovuti chiarimenti riguardanti anche la sua storia con Deddy. I fan, infatti, si chiedono cosa sia accaduto tra loro dopo la separazione in casetta e perché abbiano tenuto finora il totale riserbo sulla loro storia nata sotto i riflettori. In una story pubblicata su Instagram, Rosa fa capire i motivi di questo silenzio: “Il mio deviare determinati argomento, sebbene lecito, è legato al fatto che preferisco affrontarli in prima persona a tempo debito. – ha ammesso la ballerina, per poi aggiungere – Sono qui per parlare di me e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva”.

Aka7even, periodi bui ad Amici "Stavo male psicologicamente"/ "Ero in caduta libera"

Rosa e Deddy si sono lasciati dopo Amici? La ballerina smuove le acque…

Insomma, Rosa Di Grazia, prima di parlarne con i fan, vuole discuterne con Deddy. Ma cosa è dunque accaduto finora? Un mistero, questo, che probabilmente verrà chiarito nei prossimi giorni. Intanto è certo che Rosa è tornata su Instagram e lo ha annunciato con un messaggio che recita: “Sono tornata. Ce l’ho messa tutta, ribadisco che purtroppo sono cose che possono succedere. Ma non sono abituata a mollare, anzi caz*imma ad ogni modo. Sarà in nuovo inizio. Insieme so che possiamo farcela. Da qui pronta a ricondividere e condividere il mio mondo, il mio sogno, la mia arte, Sarà solo un crescendo, confido in voi. Un grazie non sarà mai abbastanza! più forte di prima. Domani sarà un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono pronta, e voi?”.

LEGGI ANCHE:

DOMENICO MERLO, PADRE MICHELE "SPORGEREMO DENUNCIA"/ "Ho bisogno della verità"Maria Zaffino nonna a 44 anni/ Figlia dell'ex ballerina di Amici pronta per il parto

© RIPRODUZIONE RISERVATA