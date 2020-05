Rosa Diletta Rossi/ Alba è la piccola di papà Guerrieri, ma presto… (Nero a metà)

Pubblicità

Rosa Diletta Rossi è ormai il volto di Alba, uno dei personaggi centrali della fiction Nero a metà, di cui Rai 1 trasmetterà in replica gli episodi della prima stagione nella prima serata di oggi, mercoledì 20 maggio 2020, e dove sarà possibile rivedere l’attrice nei panni della figlia di Guerrieri, ovvero il poliziotto vecchia scuola e severo interpretato da Claudio Amendola. Per Carlo, Alba è sempre rimasta la bambina di un tempo e presto dovrà accettare che invece è una donna a tutti gli effetti. “Alba è una ragazza che è cresciuta sotto la protezione del papà, la mamma è scomparsa in circostanze poco chiare”, ha raccontato l’attrice a Raiplay in occasione del debutto della serie crime. “Si ritrova anche ad avere un rapporto molto privilegiato col papà, sono molto uniti. Col passare del tempo, diventa sempre più grande la sua passione per la medicina legale”, ha aggiunto. Ecco perchè ad un certo punto vita privata e lavoro diventeranno un intreccio unico per Alba e Carlo e non solo. L’incontro fra la ragazza e Malik, interpretato da Miguel Gobbo Diaz, si rivelerà fatale. “Innamoramenti un po’ folli“, ha sottolineato la Rossi. E che soprattutto andranno a cozzare contro le idee bigotte del padre.

ROSA DILETTA ROSSI, CON NERO A META’ LA CONFERMA IN TV

Rosa Diletta Rossi non è una fan dei social e lo si può scoprire facilmente andando a spulciare il suo profilo Instagram. L’attrice infatti non ha condiviso alcun post dallo scorso aprile, quando ha rivelato con un’immagine in bianco e nero di sentire un po’ di nostalgia. “Un bicchiere di vino. Mezzo vuoto o mezzo pieno”, si interroga. Entrare nel cast di Nero a metà è stata un po’ una conferma per la giovane artista della popolarità ottenuta. La gavetta è stata tanta e in salita, ma alla fine Rosa è riuscita a farsi notare dal pubblico televisivo e cinematografico. Sul grande schermo infatti l’abbiamo vista ne Il ladro di giorni, il film diretto da Guido Lombardi e dove recita fra gli altri Riccardo Scamarcio. Il suo debutto al cinema però è legato al film Fortunata di Sergio Castellitto, mentre in tv l’abbiamo vista in fiction popolari come Squadra Antimafia, Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti. In quest’ultimo caso ha rivestito i panni di Chiara, un personaggio che si stabilisce in convento e che decide di diventare suora dopo aver perso il bambino che aspettava.



