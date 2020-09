Rosa Diletta Rossi/ Alba in Nero a Metà 2 si lascerà andare con Malik?

Ci sarà anche Rosa Diletta Rossi nel ritorno della serie tv crime più attesa di questo mese. L’attrice interpreterà di nuovo Alba in Nero a metà 2, al via nella prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 10 settembre 2020. L’abbiamo conosciuta durante il primo capitolo, grazie al suo rapporto con il padre e ad una confusione amorosa che le ha permesso di lasciare il fidanzato storico, gettandosi poi fra le braccia di un giovane Ispettore. Tutti i telespettatori hanno tifato a lungo per Alba e Malik, quest’ultimo interpretato da Miguel Gobbo Diaz, ma come sappiamo le cose fra loro non sono andate proprio come il previsto. L’Ispettore dopo tutto ha aiutato le indagini contro il padre di Alba e ha agito alle spalle di entrambi.

Ed è da qui che ripartirà il loro rapporto, per ora spezzato per quanto riguarda la traccia sentimentale. “Alba torna dall’estero“, ha detto l’attrice a Sorrisi di recente, “ha bisogno di buttarsi alle spalle tutto ciò che è accaduto, compresa la storia burrascosa con Malik. È più consapevole, meno figlia e più donna”. La frattura fra i due ex innamorati però potrebbe non durare a lungo. Di sicuro produrrà dei tormenti ad entrambi, ma come anticipato da Claudio Amendola a Coming Soon, ma la traccia sentimentale riguarderà ancora i due personaggi.

Rosa Diletta Rossi, ecco come è diventata tanto richiesta nelle fiction Rai

Rosa Diletta Rossi è ormai uno dei volti più richiesti nelle fiction della Rai. Lo dimostra non solo la sua presenza in Nero a metà 2, dopo aver attirato il pubblico con il primo capitolo, ma anche il suo ruolo in Sorelle. La replica della fiction è stata trasmessa poche settimane fa sul network italiano. Della sua Alba Guerrieri invece sappiamo ancora poco e nulla. A parte qualche stralcio di anticipazione, che vede la figlia dell’Ispettore alle prese con una maturità inaspettata, non ci è dato sapere niente. In base ad alcuni indizi, possiamo prevedere però che il rapporto fra Alba e il padre Carlo non sarà ancora del tutto roseo. Nel primo capitolo i due hanno affrontato una fetta del loro passato e tanti segreti e sembra proprio che i due dovranno di nuovo impegnarsi sullo stesso fronte.

Parole che ci dicono poco e nulla, ma che ci fanno intuire come padre e figlia dovranno ancora fare i conti con quell’affetto forte che li unisce e che a volte li divide. Il mistero tuttavia riguarda anche la stessa Rossi, che si è guardata bene dal rivelare dei particolari riguardo al suo ritorno in tv. Anche sui social è difficile vederla attiva e scoprire come ha vissuto le vacanze.



