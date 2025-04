ROSA DILETTA ROSSI, DA ‘SUBURRA’ AD ALDA MERINI: LA SUA CARRIERA

Rosa Diletta Rossi, chi è e cosa sappiamo della vita privata dell’attrice che presto rivedremo in televisione nella serie “Maria Corleone”? Nel primo dei due appuntamenti del weekend con le interviste in esclusiva e gli approfondimenti di “Verissimo”, il rotocalco condotto come al solito da Silvia Toffanin, il pubblico del programma avrà l’occasione di scoprire qualcosa di più a proposito della 36enne artista capitolina che, nella fiction in programma proprio sulle reti Mediaset, è pronta a tornare a vestire i panni della stilista cresciuta in una famiglia mafiosa e che, dalla sua Palermo, si trasferisce in quel di Milano per coltivare il suo sogno nel mondo della moda. Raccontiamo qui qualcosa su Rosa Diletta Rossi, a partire dalla sua carriera e riprendendo alcune interessanti interviste concesse nell’ultimo periodo.

Classe 1988 e appunto originaria di Roma, Rosa Diletta Rossi è oggi non solo uno dei volti emergenti del cinema e della televisione italiano, ma anche un’artista già con un ricco curriculum alle spalle. Avvicinatasi al mondo della recitazione già da adolescente, ha fatto prima parte de ‘La Piccola Compagnia’ del Piero Gabrielli partecipando a diversi spettacoli teatrali, perfezionandosi poi come attrice e debuttando nel mondo del cinema, dopo aver preso parte ad alcuni cortometraggi, nel 2012 con “Maìn – La casa della felicità” di Simone Spada. Risale invece al 2010 il debutto sul piccolo schermo di Rosa Diletta Rossi in nella miniserie “Mia madre” di Ricky Tognazzi anche se al grande pubblico è nota soprattutto per aver recitato in “Nero a metà” assieme a Claudio Amendola e poi ovviamente impersonando la protagonista della fiction “Maria Corleone”, arrivata alla sua seconda stagione.

LA FICTION ‘MARIA CORLEONE’: “IL MIO PERSONAGGIO E’ UN’EROINA ROMANTICA CHE…”

Ma cosa sappiamo del ruolo di Rosa Diletta Rossi in questa miniserie e come si è avvicinata l’attrice romana a questo ruolo che le sta dando grandi soddisfazioni in termini personali e anche di riscontro del pubblico? Se sulla sua vita sentimentale e privata abbiamo poche informazioni e non possiamo dire con certezza se al momento abbia o meno un compagno, la diretta interessata nel corso degli ultimi due anni ha concesso diverse interviste in cui ha parlato non solo del personaggio che la sta rendendo celebre ma anche del suo rapporto con la recitazione: “Appena c’è la possibilità mi piace trasformarmi: mi era capitato, per esempio, di fare una coatta di Anzio in ‘Croce e delizia’ e la gente non mi ha riconosciuto” aveva detto Rosa Diletta Rossi in a ‘Donna Moderna’, aggiungendo che per “Maria Corleone”, dovendo recitare in siciliano, “ho fatto un grosso lavoro per imparare accento, tonalità e cadenza: mi piace tantissimo recitare in dialetto”.

Parlando di recente invece con ‘NextGen Magazine’, Rosa Diletta Rossi si era aperta in particolare sul rapporto che aveva con i volti che portava in scena e la connessione emozionale con le loro storie: “Il personaggio con cui mi sono sentita più affine? In ognuno c’è parte della mia storia (…) Alcuni ruoli, però, mi hanno segnata profondamente. Ad esempio, Alda Merini: interpretarla è stato come attraversare una fiamma, un’esperienza che mi ha toccato nel profondo” aveva ammesso la 36enne capitolina facendo riferimento a un incontro umano e artistico per lei molto intenso. E l’attrice che ha interpretato pure Alice in “Suburra” non poteva non fare un accenno pure alla sua Maria Corleone: “Lei mi ha affascinato per la sua complessità: un’eroina romantica e al tempo stesso spietata. È una donna forte, con un conflitto interiore tra la voglia di emancipazione e il peso delle radici familiari (…) Lei è il motore dell’intera storia, e questo mi ha dato l’opportunità di esplorarne ogni sfaccettatura”.