Rosa e Deddy, crisi per Giulia?/ Anche Sangiovanni e Aka7even incastrati da un video

Maria de Filippi mette zizzania tra le coppie nate all’interno di Amici 2021. I ragazzi ormai flirtano e si coccolano appena possono tanto che in molti si sono lamentati di questo miscuglio tra talent show e Uomini e donne ma alla fine ecco che anche oggi la questione arriverà fino in puntata e tutto perché sarà la conduttrice a lanciarsi in un momento gossip tra risate e piccoli battibecchi. In particolare, secondo le ultime anticipazioni sembra che Deddy, Sangiovanni e Aka7even siano finiti nei guai proprio perché nel video li si sente parlare di Giulia e della sua bellezza almeno fino a quando le loro rispettive ragazze ovvero Rosa, Giulia e Martina, non ritornano in casetta. Le immagini faranno sorridere i presenti e forse un po’ meno le loro ragazze.

Rosa e Deddy, crisi per Giulia ad Amici 2021? Anche Sangiovanni e Aka7even incastrati da un video..

La prima a dire qualcosa a riguardo sarà proprio la ballerina Rosa che, forse un po’ anche scherzando, minaccia il suo Deddy al grido di: “ne parleremo dopo la puntata”. Davvero si prospetta l’arrivo di una tempesta tra le coppie oppure no? Il video incastra i tre cantanti che tornati in casetta dovranno fare i conti con la gelosia delle loro ragazze che si erano già mostrate un po’ dubbiose sull’arrivo in corsa di Giulia. La stessa Rosa avvicinandosi a lei l’aveva paragonata ad un’attrice di Elisa di Rivombrosa chiedendole se avesse mai fatto parte del cast. Cosa succederà dopo la puntata di oggi e il video mostrato da Maria de Filippi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA