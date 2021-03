Rosa e Deddy/ Innamorati e a rischio eliminazione ma.. (Amici 2021)

Un’altra serata complicata per Rosa e Deddy questa sera ad Amici 2021. I due continuano a sostenersi e già sabato scorso hanno rischiato di perdersi per via dei ballottaggi e del rischio eliminazione, cosa ne sarà di loro questa sera? Quella che sembra più a rischio è sempre Rosa ma in realtà questa sera toccherà proprio al cantante nell’ultima manche avvicinarsi alla porta di uscita. Cosa ne sarà della ballerina a quel punto? I due sono molto legati tanto che lo stesso Deddy è finito alla graticola quando Sangiovanni ed Enula gli hanno fatto notare di essersi un po’ incattivato da quando sta con la ballerina. La discussione si è risolta, almeno in parte, proprio tra i due cantanti che hanno avuto modo di parlare della famosa classifica e di quanto Deddy ci sia rimasto male quando loro lo hanno lasciato “fuori” dal serale. La spiegazione sembra essere proprio il suo legame con Rosa a cui, sicuramente, il ballerino non vuole rinunciare.

Lui stesso ha ammesso in tv di aver preso un po’ ad antipatia Rosa appena arrivato nella scuola ma tutto è cambiato quando, conoscendola, Deddy si è reso conto che “è una delle persone più sensibili e fragili che abbia mai conosciuto. È tanto matura, tanto empatica e dà il massimo per aiutare gli altri”. A quanto pare Rosa è in grado di regalare leggerezza a Deddy e al suo percorso ma per adesso tutto sembra un po’ più complicato con l’avvio del serale: “Spesso litighiamo è un po’ permalosa e orgogliosa come me”. Cosa ne sarà di loro questa sera sul palco di Amici 2021? Ci saranno dediche speciali?

