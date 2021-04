Rosa e Deddy piangono ad Amici 2021/ I due fidanzati al ballottaggio commuovono tutti

Rosa e Deddy metteranno in crisi tutti i protagonisti di Amici 2021 oggi con la loro storia d’amore. Tranquilli, non ci saranno scene strappalacrime o video pronti a ripercorrere le tappe della loro dolce storia d’amore ma una cosa ancora peggiore se vogliamo: i due finiranno al ballottaggio finale e questo significa che uno di loro sarà il secondo eliminato di Amici 2021. Naturalmente per il verdetto dovremo attendere la messa in onda del terzo serale visto che i due saranno confinati in casetta per attendere il responso ma la commozione in studio sarà davvero tanta e non solo da parte loro ma anche per professori e compagni che vi assisteranno. Non è la prima volta che succede una cosa del genere nel programma (storico fu lo scontro/rinuncia tra Enrico Nigiotti e l’allora fidanzata Elena d’Amario) ma questa volta sembra che persino Alessandra Celentano si farà sciogliere dalla coppia.

Rosa e Deddy, dediche e lacrime nel ballottaggio finale ad Amici 2021

Secondo quanto rivelano le anticipazioni del terzo serale di Amici 2021 sembra che i due piccioncini finiranno al ballottaggio finale e che, a quel punto, dovranno esibirsi uno contro l’altro tra le lacrime di tutti e la commozione dei professori che si trovano costretti ad assistere allo spettacolo. Nella sfida finale, Deddy canterà il suo inedito 0 Passi dedicandolo proprio alla sua amata ballerina e addirittura arrivando davanti a lei al grido di Ti amo. Dall’altra parte, invece, Rosa già certa di uscire, ballerà dedicando la sua coreografia al suo fidanzato tra le lacrime dei professori e con Lorella Cuccarini pronta a sottolineare che “così è davvero brutto” con la conferma di Alessandra Celentano.

