Rosa e Linda, figlie di Claudia Gerini/ “Il nostro trio è bellissimo”

Claudia Gerini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è madre di due figlie: Rosa e Linda. La primogenita è nata nel 2004, dal matrimonio con Alessandro Enginoli. Mentre la secondogenita, Linda, è nata nel 2009 dalla lunga relazione con Federico Zampaglione dei Tiromancino. “I figli ti portano maturità, io sono sbocciata come donna. Nel mio caso, mi hanno portato tanto, una crescita personale. Io imparo tanto osservando le mie figlie”, ha detto l’attrice nel salotto di Verissimo.

In quell’occasione, la figlia Linda Zampaglione le aveva mandato un messaggio: “Ci sei sempre stata per me. E sei una ispirazione fantastica per me e per Rosa. Un giorno il nostro obiettivo è diventare una mamma, una donna fantastica come te. Per me, il nostro trio composto da me, te e Rosa è bellissimo”. Nei mesi scorsi Linda ha accompagnato la madre sul set del film “Sciacca – Un sogno fatto in Sicilia”.

Rosa Enginoli, prima figlia di Claudia Gerini, studia cinema alla NYU a New York. Mesi fa l’attrice aveva annunciato su Instagram che la figlia era stata ammessa nel celebre college: “Abbiamo ricevuto la conferma! Mia figlia frequenterà il college NYU. Era così difficile entrare! Ma tu ce l’hai fatta. Sei la mia grande, immensa soddisfazione, sei la mia dolce e forte guerriera, sei bella, talentuosa, piena di fascino… Conquisterai tutti. Complimenti per questo successo”. A fine agosto Claudia e l’ex marito Alessandro Enginoli hanno accompagnato la figlia a New York. Quando aveva solo 9 anni, Rosa ha preso parte al suo primo film “Indovina chi viene a Natale” di Fausto Brizzi. L’anno dopo ha partecipato al cortometraggio “Remember”, diretto da Federico Zampaglione. Nel 2015, è stata scelta per interpretare la versione bambina della mamma nella pellicola “L’esigenza di unirmi ogni volta con te” di Tonino Zangardi. Più recentemente ha preso parte alla serie tv “L’Aquila, Grandi Speranze” su Rai 1.

