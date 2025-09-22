I genitori di Alessio Loparco, Rosa Calabrese e Pietro Loparco, hanno lanciato un appello al figlio dopo Temptation Island 2025: cos'ha risposto lui?

Seconda e ultima puntata di Temptation Island 2025 e poi… e poi… dove Filippo Bisciglia concluderà il riepilogo del viaggio nei sentimenti delle coppie che rimangono da scrutinare dato che poi si scoprirà cos’è successo dopo l’estate. Chi sarà rimasto ancora fidanzato? Chi avrà preso una strada diversa? Chi sarà protagonista di un colpo di scena?

Temptation Island 2025, nuovi colpi di scena per Valerio, Sarah e Ary/ Com'è finita tra loro

Intanto si può dire che stasera tra i protagonisti ci sarà Alessio Loparco che potrebbe fare una proposta di matrimonio alla sua fidanzata Sonia M. anche se bisognerà vedere se lei accetterà di vivere con lui tutta la vita oppure no. C’è però una questione molto particolare che lo riguarda e che ha a che vedere con i suoi genitori: pare, infatti, che lui sia totalmente sparito con loro da mesi. Tanto che Rosa Calabrese e Pietro Loparco, questi i nomi dei due genitori, hanno deciso di lanciare un appello pubblico attraverso un noto settimanale.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 22 settembre/ Diretta e coppie: annuncio bomba per Sonia B e Simone

Alessio Loparco perché non parla più con i genitori? “È sparito da sette mesi”

Il magazine Oggi un paio di settimane fa ha raccolto l’appello dei genitori di Alessio Loparco che pare non lo vedano più da sette mesi. ”Non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi” si legge in questa lettera, e poi chiede il perché di questo suo atteggiamento. infatti non si ha la più pallida idea del perché.

“Non farci soffrire inutilmente” e poi i genitori chiedono all’ex concorrente di Temptation Island 2025 di mandare loro qualche messaggio per far sapere come sta, se è felice e soddisfatto della sua vita. Eppure, dopo quell’appello, non ci sono stati aggiornamenti, né tantomeno spiegazioni pubbliche da parte di Alessio. Non sappiamo, tuttavia, se nel privato ci sia stato un nuovo contatto e, magari, anche un riavvicinamento. Sarà Alessio, se vorrà, a fare chiarezza.

Valentina e Antonio di Temptation Island 2025: dai tradimenti al matrimonio/ Grande sorpresa per le nozze