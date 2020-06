ROSA E TERESA/ Le due donne che hanno sconfitto la “società foggiana” (Cose nostre)

Pubblicità

Torna su Rai Uno “Cose nostre“, il programma condotto da Emilia Brandi che racconta la storia di donne e uomini che hanno deciso di sfidare la criminalità organizzata. Protagonista della prima storia raccontata nella nuova stagione, in onda oggi, lunedì 15 giugno, a partire dalle ore 23:50, sarà Rosa. Questa donna ha avuto il coraggio di liberarsi dal giogo che la cosiddetta “quarta mafia”, anche nota con il nome di “società foggiana“, voleva metterle al collo. Per qualche tempo, Rosa è stata complice degli affari illegali delle famiglie criminali del Gargano: una criminalità organizzata che si caratterizza per spregiudicatezza e violenza inaudita. Per la sua collaborazione, Rosa ha rimediato anche una condanna per associazione mafiosa. Poi, però, l’amore per i suoi 4 figli l’ha convinta a svoltare…

COSE NOSTRE, ROSA E TERESA: LE DUE DONNE CHE HANNO SCONFITTO LA QUARTA MAFIA

Per salvare i suoi amati figli, Rosa ha deciso di diventare la principale collaboratrice di giustizia nei processi contro questa mafia senza nome. Chi ha conosciuto da vicino la “società foggiana” è anche Teresa, convivente di un feroce boss del basso tavoliere, che ha usato su di lei una violenza inaudita: segregandola, malmenandola e addirittura torturandola. Teresa, però, non si è arresa: un giorno, per amore del figlio che portava in grembo, a raccolto tutto il suo coraggio a piene mani e si è decisa a testimoniare. Così ha sottratto la sua creatura ad un destino segnato. Storie eccezionali, quelle di Rosa e Teresa, due donne che con l’amore hanno sconfitto la violenza della società foggiana, fungendo da esempio per tante altre donne come loro.



