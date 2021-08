Rosa la wedding planner cercasi casa disperatamente, Canale 5/ Un film romantico

Rosa la wedding planner cercasi casa disperatamente va in onda oggi, 25 agosto, all’interno della programmazione pomeridiana di Canale 5 alle ore 16.30. Ci troviamo di fronte a una pellicola prodotta in Germania e diretta da Michael Karen e che vede la presenza come attori protagonisti di Tim Bergmann, Alexandra Neldel e del bravo Janek Rieke. La pellicola prodotta nel 2016 è ascrivibile al genere family, per questo la visione è consentita a tutti, minori compresi. Il film non è una prima televisiva.

Rosa la wedding planner cercasi casa disperatamente, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosa la wedding planner cercasi casa disperatamente. Rosa e Mark sono una coppia affiatata ma con qualche problema economico che non riescono a superare. All’improvviso i due si trovano a dover far fronte all’ennesima emergenza monetaria. I pochi soldi che avevano sul conto in banca li avevano portati a saltare qualche mese di affitto e come un fulmine a ciel sereno improvvisamente sono raggiunti dallo sfratto.

Il provvedimento di sfratto viene firmato dal giudice Johannes Brun, giudice che in quel periodo è alle prese con l’organizzazione del matrimonio dell’amata figlia Anja. Il giudice sa benissimo che Rosa si occupa di wedding planner per lavoro e allora pensa di aiutare la coppia offrendo come lavoro alla donna l’organizzazione del matrrimonio della figlia.

Rosa inizia ad impegnarsi per fornire un servizio perfetto, durante l’organizzazione dell’evento scopre però alcuni misteri su Anja. La donna è combattuta sul fatto di rivelare i segreti scoperti al padre della futura sposa, il suo morale le consiglia di farlo la convenienza legata all’ottenimento del lavoro e alla difficile situazione che sta attraversando invece gli sconsiglia di fare passi affrettati. Come se non bastasse i due trovano una casa perfetta per le loro esigenze, il proprietario, il signor Schmidbauer, promette loro di affittare l’appartamento, ma solamente a patto che i nuovi inquilini lo possano aiutare nel trovare una donna che divida con lui la sua esistenza.

Se Rose non ha idea sul chi presentare all’uomo, il suo compagno si attiva e pensa di agevolare una relazione tra Schmidbauer e Ruth, la madre di Rose. Ne vengono fuori una pluralità di situazione grottesche che però alla fine permetteranno a Rosa e Mark di raggiungere tutti gli obiettivi che si erano prefissati.



