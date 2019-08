Rosa la wedding planner, cercasi casa disperatamente/ Su Canale 5 il film romantico

‘Rosa la wedding planner, cercasi casa disperatamente’, sarà il film per la tv in onda su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 19 agosto 2019 alle ore 16.30. Una pellicola di produzione tedesca datata 2016, con la regia di Michael Kaner con protagonisti nel cast Alexandra Neldel, Janek Rieke, Orhan Güner, Sara Fazilat, Petra Kelling, Tim Bergmann, Alexander Wolf, Susanna Simon e Peter Prager, attori conosciuti nel panorama televisivo tedesco con molte produzioni di successo alle spalle.

Rosa la wedding planner, cercasi casa disperatamente: la trama del film

‘Rosa la wedding planner, cercasi casa disperatamente’ inizia con la ricerca affannosa da parte dei protagonisti Rosa e Mark di un nuovo appartamento, dopo aver subito lo sfratto da quello in cui vivevano precedentemente. Rosa riesce però a entrare in confidenza con il giudice che ha reso esecutivo lo sfratto, Johannes Brun, con il quale riesce a stipulare un patto. Lo aiuterà, sfruttando la sua esperienza sul campo, a preparare la promessa di matrimonio, visto che dovrà sposarsi tra poco con Anja, una ragazza che sembra però nascondere ombre pesanti nel proprio passato. Se il giudice sarà soddisfatto del lavoro di Rosa, le affiderà l’organizzazione del suo matrimonio, garantendole un buon guadagno utile per trovare una nuova casa. Rosa si mette al lavoro ma vede aumentare i sospetti su Anja: nel frattempo Mark viene a sapere che il proprietario dell’appartamento che stanno cercando di ottenere, il signor Schmidbauer, sta cercando una compagna da tempo. Mark propone a Rosa di presentarle la madre e cercare di combinare un appuntamento che potrebbe poi ben disporre Schmidbauer alla concessione della casa. Come sempre le varie vicende si intrecceranno e Rosa dovrà fare affidamento a tutta la sua abilità nonché un pizzico di fortuna per riuscire a sbrogliare la matassa.

