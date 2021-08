Rosa la wedding planner Il matrimonio del mio miglior amico, Canale 5/ Attimi d’amore

Rosa la wedding planner Il matrimonio del mio miglior amico andrà in onda oggi, mercoledì 11 agosto, nel primo pomeriggio di Canale 5 alle ore 16.50. Il film è stato girato nel 2015 e diretto dal famoso regista tedesco Micael Karen, il titolo originale dell’opera è Einfach Rosa: Wolken über Kapstadt. La pellicola è di genere drammatico, sentimentale e vede come attori principali alcuni dei più famosi del genere soap nel Paese dove è stato realizzato. Tra questi ci sono Alexandra Neldel, protagonista indiscussa del film anche nei precedenti episodi, Janek Rieke lo sposo di questa puntata, Sara Fazilat, la sposa e, Pearl Thusi. Ci sono poi Sandi Schultz, Ursela Monn, Hansjürgen Hürrig.

Rosa la wedding planner Il matrimonio del mio miglior amico, trama del film

Figura centrale del film Rosa la wedding planner Il matrimonio del mio miglior amico è Rosa, la protagonista di questa serie. La ragazza dopo aver ereditato un negozio di abiti da sposa dalla zia decide di inseguire l suo sogno e diventare na wedding planner. Nel suo lavoro è aiutata da Merel, figlia di un meccanico che abbandona il suo lavoro in officina alla ricerca di qualcosa di più adatto alle sue aspirazioni. Coppia protagonista di questa puntata è quella composta da Mark e Nandi, i due si sono fidanzati da poco e già vorrebbero convolare a giuste nozze. Il matrimonio però non si terrà a Berlino, città dove vivono entrambi ma in Sud Africa, dove Nandi è originaria. Le cose fin dall’inizio non sembrano andare per il verso giusto, sia per il poco tempo a disposizione, sia perché nella coppia manca quella complicità che solo il vero amore riesce a dare. Le cose inoltre, si complicano ulteriormente, il motivo però questa volta è rosa.

Le e Mark infatti sono amici fin dall’infanzia e l’organizzazione del di lui matrimonio non fa altro che rafforzare ancor di più l’amore che provano l’uno verso l’altra. I due scopriranno dei sentimenti nuovi che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. A mettersi inoltre in mezzo alla coppia c’è anche Jamila, la madre di Nandi che vorrebbe che la figlia facesse ritorno in Sud Africa, dato che proprio nella sua patria ha ricevuto una proposta di lavoro molto interessante. Nel frattempo, Mark e Nandi hanno un dissidio proprio sul luogo di residenza. Basterà il loro amore o tutti gli indizi li porteranno a prendere una drastica decisione?

