Rosa la wedding planner Nessuno è perfetto, Canale 5/ Un semplice film d’amore

Rosa la wedding planner Nessuno è perfetto andrà in onda oggi, mercoledì 4 agosto, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5. La pellicola di genere commedia romantica è stata girata nel 2015 in Germania con il titolo originale di Einfach Rosa: Die Hochzeitsplanerin. L’opera è stata diretta da Holger Haase, i personaggi sono famosi attori del genere e hanno già preso parte ad alcune delle più importanti commedie del Paese. Tra gli attori principali ci sono Alexandra Neldel nei panni di Rosa, la protagonista della pellicola, Sara Fazilat e Petra Kelling, ci sono poi Alissa Jung e Oliver Bootz il marito, Pierre Kiwitt, Arnel Taci. Le musiche sono state realizzate da Andy Groll.

Rosa la wedding planner Nessuno è perfetto, la trama del film

Rosa la wedding planner Nessuno è perfetto vede come protagonista Rosa, una giovane ragazza proveniente da Berlino che, per ben tre volte, non è riuscita a sposare il suo compagno Sam. La ragazza infatti dopo aver organizzato le nozze da buca al povero malcapitato proprio sull’altare. Per ironia della sorte però, il destino vuole che sia proprio Rosa a ereditare dalla sua amatissima zia Tilly un negozio di abitai da cerimonia, nello specifico abiti da sposa. Ecco allora che la giovane ha la possibilità di esaudire uno dei suoi desideri più grandi ovvero, quello di aprire un’agenzia di wedding planner, dedicata proprio all’organizzazione di matrimoni. Insieme a lei ci sarà Meral, la ragazza lavora in un auto-officina, quella dei genitori, infatti è stanca di dover passare la propria vita tra chiavi inglesi e motori e vorrebbe poter cambiare mestiere. Le due si conoscono mentre Rosa è alla ricerca di una macchina per poter svolgere il suo lavoro e iniziano a collaborare.

Arriva così la prima coppia di sposi da aiutare e Meral ne è entusiasta. A differenza sua però Rosa inizia a fare delle indagini sui due fidanzatini, la ragazza infatti dopo i suoi fallimenti nella storia d’amore con Sam, ha deciso che non organizzerà mai un matrimonio in cui non ci sia vero amore. Inizierà la sua ricerca sulla coppia scovando dei segreti inaspettati. A differenza sua però Meral non è contenta di questa scelta perché lo scopo dell’agenzia è quello di organizzare il matrimonio e non occuparsi degli affari personali della coppia. Cosa accadrà al programma di Rosa sui due giovani amanti?

