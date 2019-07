ROSA LA WEDDING PLANNER: NESSUNO È PERFETTO/ Su Canale 5 il film tedesco (29 luglio)

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede, a partire dalle ore 16:40, la messa in onda del film di genere commedia sentimentale Rosa la wedding planner: Nessuno è perfetto. Stiamo parlando di una pellicola televisiva realizzata in Germania nel 2015 con la regia di Holger Haase il quale si è occupato anche della stesura dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura assieme ad alcuni collaboratori. Nel cast di questo film che è uno dei capitoli di una lunga serie televisiva sono presenti la principale protagonista Alexandra Neldel, Sara Fazilat, Oliver Bootz, Antoine Lawrenz, Leonie Lawrenz e Petra Kelling.

ROSA LA WEDDING PLANNER: NESSUNO È PERFETTO, LA TRAMA

Nella città tedesca di Berlino vive una splendida donna di nome Rosa che sta per iniziare una nuova attività nel campo degli abiti da sposa in quanto ha ereditato da un prozio un’importante boutique. Stando a contatto con giovani spose si rende conto che il suo principale obiettivo non è quello di renderle felici attraverso la realizzazione di abiti in bianco, ma nella gestione di tutto l’evento. In particolare, Rosa si rende conto di essere particolarmente adatta nella gestione e nell’organizzazione di matrimoni per cui ben presto apre un’agenzia. Questo suo volersi mettere in discussione tuttavia richiede inizialmente dei sacrifici dal punto di vista economico e in particolare la scelta di un’autovettura che possa soddisfare le sue esigenze sia per quanto concerne l’affidabilità e sia per quanto riguarda l’aspetto estetico. Nel cercare un’autovettura che possa corrispondere ai propri canoni si imbatte in un garage gestito da un proprietario di origini turche la cui figlia di nome Meral diventa molto presto non solo una straordinaria amica della nostra protagonista, ma anche e soprattutto una collaboratrice instancabile a livello professionale. In particolare, Rosa decide di assumere Meral con la quale inizia questa nuova avventura professionale. Nello specifico la giovane wedding planner si dovrà occupare dell’organizzazione del matrimonio di una coppia che tuttavia non sembra essere felice. Per questo decide di investigare per capire il perché. Naturalmente non mancheranno le situazioni divertenti e soprattutto in momenti difficili in cui Rosa, per la propria natura, metterà in discussione tutto il proprio futuro lavorativo.

