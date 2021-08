Rosa la wedding planner: Vietato amare, Canale 5/ Il ciclo romantico per la tv

Rosa la wedding planner: Vietato amare va in onda su Canale 5 di oggi, mercoledì 18 agosto 2021, a partire dalle ore 16.30, un film tedesco genere sentimentale del 2016 per la regia di Hansjörg Thurn, in 7 anni di carriera ha diretto 3 film.

Nel cast abbiamo Sara Fazilat, che ha recitato in altre pellicole dello stesso ciclo di film destinati al circuito televisivo. – Rosa la wedding planner – fa parte di una serie televisiva dove le vicende girano attorno a una ragazza che decide di dare una svolta alla sua vita organizzando i matrimoni degli altri. Fanno parte della serie Cercasi casa disperatamente, Il matrimonio del mio migliore amico, Nessuno è perfetto.

Rosa la wedding planner: Vietato amare, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosa la wedding planner: Vietato amare. Rosa (Alexandra Neldel) è appena ritornata da un viaggio in Africa e la sua vita sembra aver preso una nuova rotta, tutto va a gonfie vele. Mark (Janek Rieke) per stare più vicino a Rosa si è trasferito a Berlino, così la ragazza può occuparsi della sua attività redditizia di wedding planning che vede giorno dopo giorno crescere grazie alle tante coppie che si rivolgono a lei per farsi aiutare a organizzare il matrimonio dei loro sogni.

Questa volta Rosa ha a che fare con Amelie e Lars che si rivolgono a lei per affidarle l’organizzazione delle loro nozze ma solo a una condizione: i due innamorati vogliono sposarsi da soli, senza la presenza di amici, familiari e parenti. La wedding planner abituata a conoscere la vita dei futuri sposi, non riesce a capacitarsi come mai i due giovani abbiano fatto una scelta così insolita. Per scoprire cosa si nasconde dietro questa richiesta, organizza una gita in barca dove partecipano i futuri sposi con i rispettivi genitori.

Mentre cercherà di scoprire quali rapporti intercorrono tra genitori e figli, nella vita privata di Rosa arrivano importanti novità. Quando Mark gli rivelerà il desiderio di avere un figlio, Rosa sarà costretta a rivelare alcuni aspetti personali del suo stato fisico, che fino a quel momento aveva tenuto solo per sé.

