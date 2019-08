Rosa la wedding planner: vietato amare/ Su Canale 5 il film con Janek Rieke

Il film Rosa la wedding planner: vietato amare è la scelta di Canale 5 per il suo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto 2019. L’emittente italiana dedicherà l’intera fascia giornaliera al genere romantico e la pellicola diretta da Hansjorg Thurn promette cuori e drammi, con una messa in onda a partire dalle 16.30. Ancora una volta si tratta di un contenuto tedesco, con protagonisti Alexandra Neldel e Janek Rieke. Ai due attori principali il film del 2016 affianca inoltre altri artisti per i ruoli secondari. Si segnala infatti la presenza di Sara Fazilat, Petra Kelling, Constantin von Jascheroff, Heiner Hardt, Anna Fischer, Reza Brojerdi, Orhan Guner, Arnel Taci, Heike Hanold-Lynch e Pierre Kiwitt. Saranno loro a fare da contorno a questa favola d’amore dai risvolti inaspettati, soprattutto perché in questo caso si parla più che altro di un sentimento così travolgente da mettere in crisi la protagonista.

Rosa la wedding planner: vietato amare, la trama del film

La trama di Rosa la wedding planner: vietato amare si concentra su una giovane in carriera che è riuscita a realizzarsi nel mondo del lavoro. Non può dire altrettanto per quanto riguarda gli affari di cuore, anche se da tempo riceve e ricambia l’amore del suo Mark. Il fidanzato sembra aver perso letteralmente la testa per lei, tanto da scegliere di trasferirsi a Berlino non appena ne ha avuto l’occasione. Rosa intanto continua ad occuparsi più che altro del matrimonio degli altri, come quello dei giovani Amelie e Lars che le chiederanno di organizzare il lieto evento. L’organizzatrice però rimane piuttosto perplessa quando i futuri sposini le comunicano di avere un forte imperativo: nessuno dei loro affetti più cari deve essere presente alla cerimonia e nemmeno al ricevimento. Lars e Amelie non sembrano tra l’altro volerle dare alcuna spiegazione, ma Rosa non si arrende. Approfitta infatti di un giro in barca per invitare i genitori di entrambi i ragazzi e indagare a fondo. Solo quando il matrimonio sta per saltare intuisce quali fossero le motivazioni degli sposini: le rispettive famiglie non si sopportano e volevano evitare che succedesse proprio quello che la wedding planner ha provocato, seppur nella sua ingenuità. Rosa deve quindi correre ai ripari per evitare di infrangere il sogno di Amelie e Lars, ma deve anche pensare a qualcosa che la riguarda da vicino. Mark infatti vuole avere un figlio e non sa che la fidanzata nasconde un segreto.

