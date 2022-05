Rosa Linn, Armenia: chi è? Eurovision 2022/ Presente con la canzone “Snap”

Finalmente, dopo tante settimane di attesa, è tutto pronto per le semifinali di Eurovision 2022. Tra le protagoniste la promettente Rosa Linn, rappresentante dell’Armenia con il brano Snap. Nata e cresciuta a Vanadzor, la cantautrice Rosa Linn vuole ben figurare nella kermesse. L’artista armena, che ha coltivato la propria passione per la musica fin da piccolissima attraverso lo studio del pianoforte, ha tutte le carte in regole per riuscirci.

Intelligent Music Project, Bulgaria: chi sono? Eurovisio 2022/ "Intention": la canzone

Come dicevamo era ancora una bambina quando ha cominciato a giochicchiare con gli strumenti. Poi, con il passare degli anni, ha avuto modo di farsi le ossa e spazio creando quella che è la propria identità musicale affermandosi anche alla versione Junior dell’Eurovision Song Contest del 2013. La consacrazione nel proprio paese è arrivata solo nel 2021 con la pubblicazione del suo brano d’esordio ovvero King.

Marius Bear, Svizzera: chi è?/ All'Eurovision 2022, la canzone è Boys do Cry

Rosa Linn vuole portare in alto l’Armenia ad Eurovision 2022: “Le probabilità erano contro di me”

In una recente intervista, la cantante ha espresso grande soddisfazione per essere approdata fino alle semifinali di Eurovisione 2022. Ma questo è solo un pezzo di un puzzle molto più grande: “Guardando da fuori, sembrava che le probabilità fossero contro di me. Una ragazza sconosciuta di una piccola città dell’Armenia. Ma il potere di raggiungere gli obiettivi è reale quando è combinato con il duro lavoro”, ha dichiarato Rosa Linn. “Perseveranza ed espressione di sé. Ho l’opportunità di far sentire alle persone il mio mondo interiore attraverso la mia musica. Sono molto orgogliosa di poter rappresentare il mio paese sul palco più grande d’Europa.” Rosa spera di seguire le orme della controparte Junior Eurovision del suo paese, Maléna, che ha vinto l’ultimo Junior Contest per l’Armenia a Parigi lo scorso dicembre.

S10, Olanda: chi è? Eurovision 2022/ La canzone De Diepte da podio?

Rosa Linn, carriera in divenire ma già condita di record

Il brano scelto per convincere la giuria a decretarla vincitrice di Eurovision si intitola Snap; si tratta probabilmente di una delle canzoni più energiche e gioiose presenti all’interno della competizione. Tra le righe della canzone, infatti, emerge tutto l’amore per la vita, l’euforia, l’amore e la passione nell’inseguire le proprie propensioni. “Voglio essere la prima produttrice musicale donna del mio paese”, ha raccontato Rosa Linn alla vigilia della semifinale di Eurovision. Un obiettivo che naturalmente non cancella gli importanti traguardi già raggiunti dall’artista nella sua breve carriera. Rosa è infatti la prima cantante armena ad aver firmato un contratto con una etichetta discografica con sede negli Stati Uniti (Nvak Collective) e la prima ad ottenere un contratto di produzione con Warner Chappell.











© RIPRODUZIONE RISERVATA