Rosa Linn Armenia, Eurovision 2022/ Con Snap è pronta per un doppio successo?

La voce di Rosa Lynn ha incantato gli spettatori dell’Eurovision 2022

L’Armenia, in gara a Eurovision 2022, con Rosa Lynn, interprete di “Snap“, non parte certamente con i favori del pronostico, ma alcuni non escludono possa accadere quanto accaduto con la versione Junior della manifestazione, dove è arrivato un trionfo inaspettato. Sjn dalla semifinale in tanti, addetti ai lavori e popolo dei social, sono rimasti colpiti dalla dolcezza della sua voce, che era fino a quel momento poco conosciuta e non escludono possa esserci un colpo di scena nel risultato finale della kermesse.

Mahmood e Blanco, Italia Eurovision 2022: chi sono/ Vincitori? Con "Brividi" per l'impresa

Il significato del suo brano è per lei particolarmente importante: il testo, infatti, sottolinea quanto sia importante non lasciarsi condizionare dalle delusioni che inevitabilmente possiamo incontrare nella nostra vita. Se questo dovesse succedere, è importante non perdersi d’animo e guardare al futuro con ottimismo.

Vincitore Eurovision 2022 e classifica, chi è?/ Favorita l'Ucraina ma Mahmood e Blanco...

Rosa Lynn possibile outsider per la vittoria con “Snap” a Eurovision 2022?

Pur essendo ancora giovanissima (è classe 2000), Rosa sa bene quale sia l’emozione che si può provare in una manifestazione importante come Eurovision 2022. A soli tredici anni, infatti, lei aveva avuto modo di gareggiare nella versione junior della kermesse con il brano “Gilem“. Un anno fa è arrivata la consacrazione tanto attesa, preludio al suo approdo a Torino.

I complimenti per lei non sono mancati già in occasione della sua presenza in semifinale. Tra i più colpiti dal suo talento c’è uno che sa bene scovare i talenti in erba come Cristiano Malgioglio: il paroliere si è detto disposto addirittura a collaborare con lei e, se fosse disponibile a scriverle una canzone.

EUROVISION 2022, FINALE/ Diretta e vincitore: Blanco pronto "Grande emozione"

Il pezzo con cui si presenta in gara si distingue per ritmo e orecchiabilità, caratteristiche non presenti in altri brani degli avversari. Ed è proprio questo uno dei punti di forza del testo: si sottolinea, infatti, l’amore per la vita, che deve essere considerata bella anche quando si avverte di essere senza speranze.

Il video di “Snap” di Rosa Lynn, Armenia Eurovision 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA