Rosa, madre Amedeo Grieco/ Morta a 56 anni: “Adesso cosa corro a fare io?”

Rosa, mamma di Amedeo Grieco: il ricordo del figlio

Nel giugno del 2020 Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo, ha perso la mamma Rosa. La donna ha lasciato lui, i suoi fratelli Alessio, Simone e Gabriele, nonché suo padre Federico a soli 57 anni, molto probabilmente per un male incurabile: “Passerà anche quest’altra tempesta” aveva scritto Amedeo sui social qualche mese prima in occasione del compleanno della madre.

Dopo pochi giorni dalla scomparsa dell’amata madre, Amedeo ha scritto un lungo post su Facebook: “Guardaci, 5 uomini… hai costruito prima la squadra di calcetto e ora ti sei portata via il pallone… e ci lasci soli, in mezzo al campo, spaesati, condannandoci a cercare un senso nuovo a tutto… adesso cosa corro a fare io?”. Anche Pio D’Antini, amico e partner di Amedeo Grieco, ha dedicato un pensiero alla signora Rosa: “Donna mamma e moglie ammirevole… sei e sarai sempre nel mio cuore… proteggici e illuminaci da lassù, non ti deluderemo mai! Sei e sarai fiera di noi e di tutta la tua famiglia”.

Nel 2018, intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, la signora Rosa aveva racontato qualche aneddoto sul figlio Amedeo: “È sempre stato l’attore della famiglia. Quando doveva recitare una poesia, voleva prima essere presentarlo ai parenti…Me ne combina di cotte e di crude, mi chiama al telefono e mi passa Paolo Bonolis o Toto Cutugno, quando c’è lui non mi annoio mai”. Dopo la morte della madre, in occasione, del suo compleanno, Amedeo Grieco le ha dedicato un post molto commovente su Instagram, accompagnato da una foto in cui da un tenero bacio sulla guancia alla mamma: “Tra noi si parla poco di te perché non abbiamo ancora né il coraggio e né la forza… credo che neanche tu avresti immaginato quanto sarebbe stato grande il vuoto che noi qui siamo rimasti a guardare tutti intorno… buon compleanno Mà, ovunque tu sia, a noi ci restano gli abbracci a salve, i tuoi ritratti e le orchidee”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amedeo Grieco (@amedeogrieco)













